इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत द्वारा ग्लोबल साउथ में पहला एआई समिट आयोजित करने के लिए बधाई दी और कहा कि यह बैठक दुनिया की वास्तविक चुनौतियों और जरूरतों के करीब बातचीत को ले आती है.

गुटेरेस ने कहा कि AI का भविष्य कुछ गिने-चुने देशों या कुछ अरबपतियों के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता. यह पूरी मानवता का विषय है.

UN के दो बड़े कदम: वैश्विक वैज्ञानिक पैनल और गवर्नेंस संवाद

महासचिव ने बताया कि पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एआई को लेकर दो अहम निर्णय लिए:

1. स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल का गठन

उन्होंने कहा कि 40 शीर्ष विशेषज्ञों की नियुक्ति हो चुकी है. यह पैनल इस संदेश का प्रतीक है कि AI सभी का है और इससे जुड़े भय को वैज्ञानिक तथ्यों के माध्यम से दूर करना होगा.

2. AI शासन पर वैश्विक संवाद की शुरुआत

गुटेरेस के अनुसार, यह चर्चा संयुक्त राष्ट्र के मंच पर होगी, जिसमें सभी देश, निजी क्षेत्र, शिक्षाविद और नागरिक समाज शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि दुनिया को ऐसे गार्डरेल्स की जरूरत है जो मानव नियंत्रण, मानव जिम्मेदारी, और मानव निगरानी को सुनिश्चित रखें.

'निवेश के बिना कई देश AI दौड़ से बाहर हो जाएंगे'

गुटेरेस ने चेतावनी दी कि एआई संसाधनों की कमी से निम्न और मध्यम आय वाले देशों को इस तकनीकी क्रांति के लाभ नहीं मिल पाएंगे.

उन्होंने कहा, 'AI सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। अगर निवेश नहीं हुआ, तो कई देश एआई के भविष्य से बाहर रह जाएंगे.'

UN ने 3 अरब डॉलर के वैश्विक एआई फंड का प्रस्ताव किया

महासचिव ने घोषणा की कि वे एक वैश्विक एआई फंड के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य होगा- कौशल विकास, डेटा एक्सेस, किफायती कंप्यूटिंग क्षमता और समावेशी डिजिटल इकोसिस्टम बनाना.

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित 3 अरब डॉलर की राशि किसी एक बड़ी टेक कंपनी की वार्षिक कमाई के 1% से भी कम है, 'यह एक छोटी कीमत है, पूरे विश्व को इस परिवर्तनकारी तकनीक का लाभ दिलाने के लिए.'