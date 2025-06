Ahmedabad Plane Crash: गुजरात के हेल्थ सेक्रेटरी बोले- 50 घायल हॉस्पिटल लाए गए, 25 की लिस्ट जारी, DNA जांच की भी तैयारी

Ahmedabad Air India Plane Crash: अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर गुजरात सरकार की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है. गुजरात सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी धनंजय द्विवेदी ने मीडिया से बात करते हुए अभी तक पूरी स्थिति पर आधिकारिक जानकारी दी. गुजरात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनंजय द्विवेदी ने कहा, "अहमदाबाद सिविल अस्पताल के छात्र छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर और अन्य आवासीय क्षेत्र उस क्षेत्र में स्थित हैं, जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ. उस क्षेत्र के निवासी भी घायल हुए हैं. लगभग 50 घायल लोगों को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लाया गया है. उन्हें बेहतरीन उपचार दिया जा रहा है. वे गंभीर लेकिन स्थिर हैं."

धनंजय द्विवेदी ने आगे कहा कि बी.जे. मेडिकल कॉलेज में DNA परीक्षण की व्यवस्था की गई है. इसलिए विमान यात्रियों के परिवारों और करीबी लोगों, विशेष रूप से उनके माता-पिता और बच्चों से अनुरोध है कि वे अपने नमूने स्थान पर जमा करें ताकि पीड़ितों की जल्द से जल्द पहचान हो सके.

धनंजय द्विवेदी ने आगे कहा कि अगर सिविल अस्पताल में लाए गए यात्रियों और अन्य घायलों के रिश्तेदारों को कोई पूछताछ करनी है, तो सिविल अस्पताल अहमदाबाद ने दो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं- 6357373831 और 6357373841. आप किसी भी मदद के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं..."

Ahmedabad, Gujarat: On the crash of Air India Flight AI171, Health Secretary Dhananjay Dwivedi says