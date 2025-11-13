बम धमाके के बाद दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी, मेट्रो, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने से पहले जरूर पढ़ लें

दिल्ली में सोमवार को लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद से लोग डरे हुए हैं. भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से पहले उनको सुरक्षा की चिंता सता रही है. इस बीच दिल्ली पुलिस ने मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है. ये एडवाइजरी जल्दी पहुंचने को लेकर है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से यात्रियों को रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट पर जल्दी पहुंचना होगा. रेलवे स्टेशन पर 1 घंटे, मेट्रो स्टेशन पर 20 मिनट और एयरपोर्ट पर 3 घंटे पहले यात्रियों को पहुंचने की सलाह दी गई है.

दिल्ली पुलिस की ट्रैवल एडवाइजरी देखें

दिल्ली पुलिस ने यात्रियों के लिए ये एडवाइजरी राष्ट्रीय राजधानी में कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था को देखते हुए जारी की है. जिसमें सभी यात्रियों को रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डे पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है.