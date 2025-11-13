बम धमाके के बाद दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी, मेट्रो, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने से पहले जरूर पढ़ लें

- दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी है.
- यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर कम से कम एक घंटा, मेट्रो स्टेशन पर बीस मिनट पहले पहुंचना आवश्यक बताया गया है.
- एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय उड़ान से तीन घंटे पहले पहुंचने की सख्त सलाह दी गई है ताकि सुरक्षा जांच पूरी हो सके.
दिल्ली में सोमवार को लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद से लोग डरे हुए हैं. भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से पहले उनको सुरक्षा की चिंता सता रही है. इस बीच दिल्ली पुलिस ने मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है. ये एडवाइजरी जल्दी पहुंचने को लेकर है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से यात्रियों को रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट पर जल्दी पहुंचना होगा. रेलवे स्टेशन पर 1 घंटे, मेट्रो स्टेशन पर 20 मिनट और एयरपोर्ट पर 3 घंटे पहले यात्रियों को पहुंचने की सलाह दी गई है.
दिल्ली पुलिस की ट्रैवल एडवाइजरी देखें
दिल्ली पुलिस ने यात्रियों के लिए ये एडवाइजरी राष्ट्रीय राजधानी में कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था को देखते हुए जारी की है. जिसमें सभी यात्रियों को रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डे पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है.
- रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेनों के प्रस्थान के निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले पहुंचें.
- मेट्रो के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 20 मिनट पहले पहुंचें.
- हवाई अड्डे पर निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ान से कम से कम 3 घंटे पहले पहुंचें.
यात्रियों को दिल्ली पुलिस की सलाह
दिल्ली पुलिस ने यात्रियों को सलाह देते हुए कहा है कि दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डे के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सही तरीके से सुरक्षा जांच सुनिश्चित करने, अंतिम समय में होने वाली असुविधा से बचने और समय पर विमान में चढ़ने की सुविधा को देखते हुए जारी की गई है. सुरक्षा बनाए रखने और बिना बाधा यात्रा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यात्री पूरा सहयोग करें.
चेकिंग के लिए लग रहीं लंबी लाइनें
बता दें कि दिल्ली में हुए धमाके के बाद सुरक्षा की चिंता हर किसी को सता रही है. मेट्रो से लेकर रेलवे स्टेशन और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर चेकिंग के लिए लंबी-लंबी लाइनें लग रही हैं. सुरक्षा में कोई चूक न हो इसलिए एस तरह के कदम ऐहतियातन उठाए जा रहे हैं. लंबी लाइनों की वजह से यात्रियों को मेट्रो, ट्रेन या फ्लाइट पकड़ने में देरी हो सकती है. ये संभव है कि वह प्रस्थान के निर्धारित समय तक वहां पहुंचे ही ना. इस परेशानी से यात्रियों को न जूझना पड़े, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने ये एडवाइजरी जारी की है, ताकि न तो सुरक्षा में चूक हो और न ही लोगों की मेट्रो, ट्रेन या फ्लाइट छूटे. यही वजह है कि लोगों को जल्दी पहुंचने की सलाह दी गई है.
