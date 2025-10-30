दादा की मौत के बाद घर में मिले ढाई करोड़ रुपये के शेयर सर्टिफिकेट, अब मालिकाना हक के लिए मामला पहुंचा HC

पिता की मौत के बाद, मेहनत-मजदूरी करके गुज़ारा करने वाला बेटा, जब गांव के घर की सफाई करने गया तो उसे कूड़ेदान में ढाई करोड़ रुपये के शेयर सर्टिफिकेट मिले. रातों-रात करोड़पति बने परिवार में खुशियों के साथ-साथ विवाद भी शुरू हो गया. दादा ने गांव के घर का मालिकाना हक अपने पोते को दे दिया था, इसलिए उनकी मौत के बाद पोता गांव में घर की सफाई करने गया. इसी दौरान, दादा द्वारा कूड़ेदान में रखे गए शेयर सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज़ मिल गए. पोते ने उनका बाज़ार मूल्य जांचा तो पता चला कि कुल मिलाकर ढाई करोड़ रुपये थे. इन शेयर सर्टिफिकेट पर बेटे का और पोते का अपना हक था, इसलिए उसने लड़ाई शुरू कर दी. हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 3 नवंबर को करेगा.

ऊना में रहने वाले सावजी पटेल दीव के एक होटल में वेटर का काम करते थे. इस होटल के बनने से पहले, इसके मालिक के पास एक बंगला था और वह खुद हाउसकीपर का काम करते थे. उनके पिता ऊना में खेती करते थे और वहीं उनका अपना घर था. उन्होंने जीवन भर वेटर का काम किया और होटल परिसर में स्थित अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते थे. उनका बेटा दीव में काम करता था.

परिवार अपने गुजर-बसर के लिए कड़ी मेहनत करता था. इसी बीच, ऊना में रहने वाले दादा सावजी पटेल का निधन हो गया. उनकी मृत्यु के बाद, बेटा और पोता गांव के घर की सफाई करने गए. तभी उन्हें डाकघर से शेयर सर्टिफिकेट मिले. पोते ने ये सर्टिफिकेट लेकर प्रत्येक कंपनी का बाजार मूल्य पता किया तो उनके होश उड़ गए. पता चला कि दादा द्वारा निवेश किए गए शेयरों की कीमत ढाई करोड़ रुपये थी. दादा ने घर पोते के नाम कर दिया था, जबकि पिता ने उसे सीधा वारिस घोषित किया था.

सावजी पटेल ने अपने ऊना स्थित घर का स्वामित्व अपने पोते को हस्तांतरित कर दिया. उनके पिता ने इस घर से प्राप्त शेयर सर्टिफिकेट पर दावा किया था, लेकिन बेटे ने इसे देने से इनकार कर दिया. शेयर सर्टिफिकेट के स्वामित्व को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है. जिसमें पिता ने दलील दी है कि वह अपने पिता की सीधी विरासत का हकदार है. वहीं, पोते ने दलील दी है कि उसके दादा ने उसके नाम पर जो घर बनवाया था, वह उसकी संपत्ति है क्योंकि उसे उसी घर का शेयर सर्टिफिकेट मिला है. इस मामले की सुनवाई नवंबर में होगी. फैसले के बाद, कौन बनेगा करोड़पति का फैसला सुनाया जाएगा.