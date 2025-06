शौचालय में बैठे-बैठे कोर्ट में पेश हुआ शख्स, VIDEO हुआ वायरल

Gujarat High Court virtual hearing toilet video: गुजरात हाईकोर्ट से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने न केवल कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाई, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी. 20 जून को जस्टिस निरजर एस देसाई की अदालत में एक वर्चुअल सुनवाई चल रही थी, जब 'समद बैटरी' नाम से लॉगइन किए एक शख्स ने सारी हदें पार कर दीं. यह व्यक्ति सुनवाई में हिस्सा तो ले रहा था, लेकिन वह टॉयलेट में बैठा हुआ था और यह दृश्य कैमरे में साफ-साफ कैद हो गया.

यहां देखें वीडियो

Can we expect litigants to at least not take a dump while attending court! Hey bhagwan! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ROT1GimXnO