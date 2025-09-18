हिंडनबर्ग का पूरा खेल भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए था: महेश जेठमलानी

अदाणी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के आरोप खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने NDTV प्रॉफिट से बातचीत में कहा कि हिंडनबर्ग ने जिसे भारत का सबसे बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड बताया था, उस मामले में अदाणी ग्रुप बेदाग होकर निकला है. अदाणी ग्रुप का पक्ष सही साबित हुआ है. अब इस मामले में कुछ नहीं बचा है. लेकिन हिंडनबर्ग और इस पूरे मामले के पीछे जो लोग थे, उनकी जांच जरूर होनी चाहिए.

'झूठ फैलाने वालों की पोल खुलनी चाहिए'

महेश जेठमलानी ने कहा कि ये कोई छिपी बात नहीं है कि इस देश में कुछ लोग निहित स्वार्थों से काम करते हैं, चाहे वो पब्लिसिटी के लिए करें, ब्लैकमेलिंग के लिए करें या फिर शॉर्टसेलिंग के लिए.. ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई न कोई कमी निकाल सकता है. उन्होंने कहा कि इस मामले से निवेशकों का बहुत नुकसान हुआ है. यह पूरा गेम स्टॉक मार्केट और भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए रचा गया था. ऐसे में इस झूठ को फैलाने के पीछे देश-विदेश में जो लोग थे, उनकी पोल खुलनी चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए.

'हिंडनबर्ग को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया था'

महेश जेठमलानी ने दावा किया कि इस मामले में हिंडनबर्ग को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था. वह महज एक शॉर्ट सेलिंग और रिसर्च कंपनी थी. अदाणी ग्रुप पर आरोप लगाने से पहले उसके कामों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था. लेकिन असल में ऐसा कुछ था नहीं. वह पहले से उपलब्ध ऐसी जानकारी को रिसर्च के नाम पर पेश करती थी, जिसे गंभीरता से नहीं लिया जाता था. हिंडनबर्ग के पीछे कुछ संदिग्ध इरादों वाले अमेरिकी निवेशक थे, जो पर्दे के पीछे से उसे चला रहे थे.

महेश जेठमलानी ने कहा कि सेबी की रिपोर्ट ने विपक्ष के पूरे तथाकथित संगठित फर्जी अभियान को तहस-नहस कर दिया है. मेरे ख्याल से अब ये मामला खत्म हो जाना चाहिए. लेकिन कुछ लोग निहित स्वार्थों से काम करते हैं, अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं.

'झटके झेलने को भारतीय इकोनमी मजबूत'

जेठमलानी ने कहा कि अदाणी ग्रुप को सेबी की क्लीन चिट ने दुनिया को मैसेज दिया है कि भारतीय इकोनमी मजबूत है, भारतीय एजेंसियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं. भारतीय इकोनमी ऐसे मिसएडवेंचर का झटका झेलने के लिए काफी मजबूत है. उन्होंने कहा कि शॉर्ट सेलिंग का इस्तेमाल मार्केट को गिराने के लिए किया जाता रहा है. ऐसे में शॉर्ट सेलर्स के कामकाज के तरीकों की निगरानी के लिए नियम जरूर बनने चाहिए. जहां तक इस तरह के विवादों को भविष्य में उठने से रोकने की बात है तो देश में कानून पहले से मौजूद हैं. सिस्टम को फूलप्रूफ बनने में समय लगता है.

