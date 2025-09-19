विज्ञापन
विशेष लिंक

Adani stocks: सेबी की क्लीन चिट के बाद अदाणी ग्रुप के शेयर 12% तक चढ़े, मार्केट कैप में 42,000 करोड़ की बढ़त

Adani Group Stocks: ब्रोकरेज हाउसेस और ग्लोबल रिसर्च फर्म्स भी अदाणी ग्रुप को लेकर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं. जेफरीज ने अदाणी ग्रीन पर 'खरीदारी' (Buy) की सलाह दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹1,300 तय किया है.

Read Time: 2 mins
Share
Adani stocks: सेबी की क्लीन चिट के बाद अदाणी ग्रुप के शेयर 12% तक चढ़े, मार्केट कैप में 42,000 करोड़ की बढ़त
Adani Group Shares: मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेबी की क्लीन चिट से ग्रुप के शेयरों में लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना मजबूत हो गई है.
नई दिल्ली:

हिंडनबर्ग मामले में सेबी (SEBI) ने अदाणी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है. इस फैसले के बाद निवेशकों का भरोसा वापस लौटा और शुक्रवार सुबह ट्रेडिंग सेशन में अदाणी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई. शुरुआती कारोबार में ग्रुप की सभी लिस्टेड कंपनियां हरे निशान में थीं.

अदाणी टोटल गैस में जबरदस्त उछाल

सुबह 9 बजकर 16 मिनट तक सबसे अधिक तेजी अदाणी टोटल गैस में दिखी, जो 11.76% उछलकर ₹678.35 पर पहुंच गया. इसके बाद अदाणी पावर 8.45% बढ़कर ₹684.70 पर और फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज 5.04% की मजबूती के साथ ₹2,523 पर पहुंची.

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस भी 5.02% चढ़कर ₹879.65 पर रहा. वहीं, एनडीटीवी (New Delhi Television) 4.99% बढ़कर ₹129.70 और अदाणी ग्रीन एनर्जी ₹1,023.90 पर रही, जिसमें 4.60% की तेजी दर्ज की गई. इसके अलावा, अदाणी पोर्ट्स 2.48% की बढ़त के साथ ₹1,447.90 पर पहुंचा.

मार्केट कैप 42000 करोड़ रुपये बढ़ा 

शेयरों में तेजी के चलते अदाणी ग्रुप की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में करीब ₹42,000 करोड़ का इजाफा हुआ. यानी ग्रुप की सभी लिस्टेड कंपनियों की कुल वैल्यू इतनी बढ़ गई है.

अदाणी ग्रुप की कंपनियों पर ग्लोबल ब्रोकरेज का भरोसा

  • ब्रोकरेज हाउसेस और ग्लोबल रिसर्च फर्म्स भी अदाणी ग्रुप को लेकर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं.
  • मॉर्गन स्टेनली ने अदाणी पावर पर 'ओवरवेट' रेटिंग दी और कहा कि यह भारत की कॉर्पोरेट हिस्ट्री में टर्नअराउंड का अच्छा उदाहरण है.
  • जेफरीज ने अदाणी ग्रीन पर 'खरीदारी' (Buy) की सलाह दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹1,300 तय किया है.

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेबी की क्लीन चिट से ग्रुप के शेयरों में लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना मजबूत हो गई है. फेस्टिव सीजन और ग्लोबल फंड्स की खरीदारी से अदाणी ग्रुप के शेयरों पर आने वाले दिनों में भी पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहेगा.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Adani Stocks, Adani Group Stocks, Adani Group Shares, SEBI Adani Clean Chit
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com