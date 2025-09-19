सेबी की क्लीन चिट के बाद अदाणी समूह के शेयरों में जबरदस्त उछाल, मार्केट कैप 69,000 करोड़ बढ़ा

सेबी की तरफ से क्लीन चिट मिलने के बाद अदाणी समूह की सभी कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार को खासी तेजी रही. इससे संयुक्त रूप से बाजार पूंजीकरण में 69,000 करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हुई है. पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के लगाए आरोपों पर अदाणी समूह को क्लीन चिट दे दिया है. इस सकारात्मक घटनाक्रम का समूह की सभी कंपनियों के शेयरों पर अनुकूल असर देखने को मिला.
अदाणी ग्रुप के स्टॉक्स उछले
शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, अदाणी पावर 12.40 प्रतिशत की उछाल के साथ सबसे आगे रही. कारोबार के दौरान इसका शेयर अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया. अदाणी टोटल गैस में 7.35 प्रतिशत, अदाणी ग्रीन एनर्जी में 5.33 प्रतिशत और अदाणी एंटरप्राइजेज में 5.04 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई. अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस भी 4.70 प्रतिशत चढ़ा.
वैश्विक ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली की अदाणी पावर के बारे में जारी की गई सिफारिश ने भी निवेशक धारणा पर अनुकूल असर डाला. घरेलू ब्रोकरेज कंपनी बजाज ब्रोकिंग रिसर्च ने कहा, "सेबी द्वारा हिंडनबर्ग जांच में समूह को क्लीन चिट देने के बाद अदाणी समूह के शेयरों में तेजी आई. इससे निवेशकों का भरोसा लौटा और समूह की कंपनियों में मजबूत खरीदारी देखने को मिली."
भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद
भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार के कारोबारी सत्र में मुनाफावसूली भी देखने को मिली. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 387.73 अंक या 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,626.23 और निफ्टी 96.55 अंक या 0.38 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,327.05 पर था. बाजार पर दबाव बनाने का काम बैंकिंग शेयरों ने किया. निफ्टी बैंक 0.48 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ. निफ्टी आईटी (0.47 प्रतिशत), निफ्टी ऑटो (0.40 प्रतिशत), निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज (0.64 प्रतिशत) और निफ्टी एफएमसीजी (0.44 प्रतिशत) की गिरावट के साथ बंद हुआ.
निफ्टी पीएसयू बैंक (1.28 प्रतिशत), निफ्टी फार्मा (0.50 प्रतिशत), निफ्टी मेटल (0.35 प्रतिशत), निफ्टी रियल्टी (0.55 प्रतिशत) और निफ्टी एनर्जी (0.86 प्रतिशत) की गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुआ.
भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान में हुई थी. सुबह 9:22 पर सेंसेक्स 230 अंक या 0.28 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 82,783 और निफ्टी 57 अंक या 0.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,366 पर था.
(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)
