अदाणी यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह, 69 पोस्ट ग्रैजुएट को दी गई डिग्री

अदाणी यूनिवर्सिटी (Adani University)का पहला कंवोकेशन (Convocation) यानी दीक्षांत समारोह शनिवार (5 अक्टूबर) को शांतिग्राम कैंपस में आयोजित हुआ. दुनिया के अग्रणी पर्यावरण शिक्षकों में शामिल पद्मश्री कार्तिकेय विक्रम साराभाई ने दीक्षांत समारोह में भाषण दिया. कार्तिकेय विक्रम साराभाई (Padma Shri Kartikeya Vikram Sarabhai)पर्यावरण शिक्षा केंद्र (CEE) के संस्थापक और निदेशक भी हैं. दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता अदाणी यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष डॉ. प्रीति अदाणी ने की.

दीक्षांत समारोह में एमबीए (इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट), एमबीए (एनर्जी मैनेजमेंट) और एमटेक (कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट) प्रोग्राम के 69 पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को डिग्री दी गई. 4 छात्रों को गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया.

दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि कार्तिकेय साराभाई ने इस दौरान ग्रैजुएट हुए छात्रों से कहा, "आप इस नए अध्याय की शुरुआत करते हैं. आपके सामने आने वाली चुनौतियों और उन्हें प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए आपको जिन स्किल की जरूरत होगी, उन पर विचार करना महत्वपूर्ण है."

कार्तिकेय साराभाई ने विकास में समावेशिता की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने युवाओं से समुदायों के साथ जुड़ने और विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग करने की अपील की. साराभाई ने इसके साथ ही तकनीकी खामियों पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी को एम्पावर बनाना चाहिए.

वहीं, अदाणी यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष डॉ. प्रीति अदाणी ने सीनियर लीडरशिप, फैकल्टी और प्रशासनिक कर्मचारियों को यूनिवर्सिटी की स्थापना में उनकी कोशिशों के लिए बधाई दीं. यूनिवर्सिटी को 2022 में औपचारिक मंजूरी मिली थी.

प्रीति अदाणी ने कहा, "शिक्षा में अतुलनीय चमक है. असफलताएं आपको अधिक प्रगति की राह पर ले जाने में मदद करती हैं. मेरा लक्ष्य अदाणी यूनिवर्सिटी को ग्लोबल रैंकिंग में लाना है." उन्होंने छात्रों से असफलताओं को विकास के मौके के रूप में देखने की गुजारिश की.

प्रीति अदाणी ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप लाइफ साइंस में रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस करके एक नए भारत को आकार देने के लिए यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता दोहराई.

उन्होंने युवाओं से पेशेवर दुनिया के बदलावों और चुनौतियों को स्वीकार करने का आग्रह किया. प्रीति अदाणी ने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान, दृढ़ता, तर्कसंगतता और बुद्धिमत्ता में निहित उत्कृष्टता उन्हें औरों से अलग करेगी.

अदाणी यूनिवर्सिटी के प्रोवोस्ट प्रोफेसर रवि पी सिंह ने यूनिवर्सिटी की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की. उन्होंने कहा कि अदाणी ग्रुप के पेशेवरों के साथ हमारी साझेदारी क्लास में वास्तविक दुनिया की अंतर्दृष्टि लाकर सीखने के अनुभव को समृद्ध करती है.

दीक्षांत समारोह में गवर्निंग बॉडी, मैनेजमेंट बोर्ड, एकेडमिक काउंसिल, स्टडी बोर्ड के सदस्यों और कॉरपोरेट्स के कई प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए.



