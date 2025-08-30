विज्ञापन
अदाणी पावर मध्य प्रदेश में लगाएगा 800 MW का ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट, मिला LoA

अदाणी पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एसबी ख्यालिया ने कहा कि तेज आर्थिक विकास की वजह से देश में लगातार बिजली की मांग, खासकर बेस लोड बिजली की मांग बढ़ रही है. इसलिए देश की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूत ऊर्जा बुनियादी ढांचे में निवेश की जरूरत है.

अदाणी पावर मध्य प्रदेश में लगाएगा 800 MW का ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट, मिला LoA
अदाणी पावर को मध्य प्रदेश में बिजली आपूर्ति के लिए मिला एलओए.
  • अदाणी पावर को MP के अनूपपुर जिले में 800 मेगावाट अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के लिए एलओए मिला है.
  • कंपनी इस परियोजना में डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और संचालन के लिए करीब 10,500 करोड़ रुपये निवेश करेगी.
  • नया पावर प्लांट 54 महीनों के भीतर चालू होगा और राज्य की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करेगा.
अदाणी पावर लिमिटेड को मध्य प्रदेश में विकसित होने वाले 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट से बिजली आपूर्ति के लिए एलओए (Greenfield 800 MW Ultra-Supercritical Power Plant) मिला है. यह थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विकसित होगा. अदाणी पावर लिमिटेड ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि उसे मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विकसित होने वाले 800 मेगावाट के नए अल्ट्रासुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से बिजली आपूर्ति के लिए एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) से लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) मिला है. 

ये भी पढ़ें- अदाणी पावर बिहार में लगाएगा 2,400 MW का ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट, 3 अरब डॉलर का होगा निवेश

मध्य प्रदेश में हो रहा 10,500 करोड़ रुपये का निवेश 

अदाणी पावर की इस परियोजना से बढ़ते औद्योगीकरण और शहरीकरण की वजह से राज्य में लगातार बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी. कंपनी प्लांट लगाने और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 10,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. अदाणी पावर लिमिटेड हाइली कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस में सबसे कम बोली लगाने वालों में से एक के रूप में उभरी है.  इसका फाइनल टैरिफ 5.838 रुपये प्रति किलोवाट घंटा था.

अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट से होगी बिजली आपूर्ति

कॉन्ट्रैक्ट के तहत, कंपनी राज्य में डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और संचालन (DBFOO) मॉडल के तहत लगाए जाने वाली एक नई 800 मेगावाट अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट से बिजली की आपूर्ति करेगी.  यह यूनिट पहले से तय तारीख से 54 महीनों के भीतर चालू हो जाएगी.

देश में लगातार बढ़ रही बिजली की मांग

अदाणी पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एसबी ख्यालिया ने कहा कि तेज आर्थिक विकास की वजह से देश में लगातार बिजली की मांग, खासकर बेस लोड बिजली की मांग बढ़ रही है. इसलिए देश की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूत ऊर्जा बुनियादी ढांचे में निवेश की जरूरत है. अदाणी पावर अपनी क्षमता का विस्तार करके और उन्नत तकनीकों को अपनाकर देश के ऊर्जा भविष्य को स्थायी रूप से सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है. अनूपपुर प्लांट घरों और व्यवसायों के लिए विश्वसनीय, किफायती और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बिजली सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा.

करीब 8 हजार रोजगार होंगे पैदा

उन्होंने कहा कि अदाणी पावर का अनूपपुर प्लांट भारत और मध्य प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और राज्य में लगातार प्रगति को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाएगा. बता दें कि भारत सरकार की शक्ति पॉलिसी  के तहत, इस पावर प्लांट के लिए कोयला लिंकेज मध्य प्रदेश को आवंटित किया गया है. इस परियोजना से कंस्ट्रक्शन फेज में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6,000-7,000 रोजगार पैदा होने और इसके शुरू होने पर करीब  1,000 कर्मियों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. 

  • पिछले 12 महीनों में अदाणी पावर को मिला यह चौथा बड़ा बिजली आपूर्ति ऑर्डर है. सितंबर 2024 में, कंपनी को अदाणी ग्रीन एनर्जी के साथ मिलकर महाराष्ट्र से 6,600 मेगावाट (5,000 मेगावाट सौर और 1,600 मेगावाट तापीय) बिजली आपूर्ति के लिए LOA मिला था. 
  •  मई 2025 में, कंपनी को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में एक ग्रीनफील्ड प्लांट से 1,600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए LOA मिला था. 
  • अगस्त 2025 में, कंपनी को बिहार सरकार से राज्य में स्थापित होने वाले एक नए बिजली संयंत्र से 2,400 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए LOA मिला था. 

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

