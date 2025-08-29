विज्ञापन
अदाणी पावर बिहार में लगाएगा 2,400 MW का ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट, 3 अरब डॉलर का होगा निवेश

अदाणी पावर के CEO एस.बी. ख्यालिया ने कहा कि यह प्रोजेक्ट बिहार के लोगों को लगातार और किफायती बिजली देगा. अदाणी पावर इस प्रोजेक्ट और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 3 अरब डॉलर का निवेश करेगी.

Adani Power Thermal Power Plant Bihar: कंपनी का अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान 10,000 से 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा.
नई दिल्ली:

अदाणी पावर लिमिटेड को बिहार में 2,400 मेगावाट के ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट लगाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है.अदाणी समूह की इस कंपनी  को बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (BSPGCL) से 25 साल तक बिजली सप्लाई के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (LoA) जारी किया गया है. यह प्लांट भागलपुर जिले के पीरपैंती में लगाया जाएगा.

3 अरब डॉलर का होगा निवेश

अदाणी पावर इस प्रोजेक्ट और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 3 अरब डॉलर का निवेश करेगी. यह अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल प्लांट होगा, जिसकी कुल क्षमता 2,400 मेगावाट (800 मेगावाट × 3) होगी.

बिहार को मिलेगी सस्ती बिजली

अदाणी पावर के CEO एस.बी. ख्यालिया ने कहा कि यह प्रोजेक्ट बिहार के लोगों को लगातार और किफायती बिजली देगा. साथ ही यह राज्य के औद्योगीकरण को तेज करेगा, अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और लोगों की समृद्धि में अहम योगदान देगा.

25 साल की बिजली खरीद समझौता

यह लेटर ऑफ अवार्ड BSPGCL की ओर से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL) के लिए जारी किया गया है. अब दोनों कंपनियों और अदाणी पावर के बीच बिजली खरीद समझौते (PSA) पर दस्तखत होंगे.

टेंडर प्रक्रिया में अदाणी पावर की जीत

इस प्रोजेक्ट के लिए BSPGCL ने टैरिफ-आधारित बोली प्रक्रिया कराई थी. अदाणी पावर ने इसमें 6.075 रुपये प्रति यूनिट की सबसे कम दर पेश कर यह कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम किया.

हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

कंपनी का अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान 10,000 से 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा. वहीं, प्लांट के चालू होने पर करीब 3,000 लोगों को स्थायी रोजगार उपलब्ध होगा.

देश में बिजली की बढ़ती मांग

भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है. मौजूदा समय में अधिकतम बिजली मांग करीब 250 गीगावाट है जो 2031-32 तक बढ़कर 400 गीगावाट और 2047 तक 700 गीगावाट से ज्यादा होने की उम्मीद है. इसी को देखते हुए सरकार ने 2035 तक 100 गीगावाट नई थर्मल कैपेसिटी जोड़ने का लक्ष्य रखा है.

अदाणी पावर की मौजूदा क्षमता

अदाणी पावर इस समय देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की थर्मल पावर कंपनी है. कंपनी के पास 12 पावर प्लांट में कुल 18,110 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है.

