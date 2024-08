दशकों से उद्योगों की कमी झेल रहे बिहार में अदाणी ग्रुप का सबसे बड़ा निवेश, अंबुजा सीमेंट के प्लांट का काम शुरू

अदाणी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट ने बिहार में 1600 करोड़ की लागत से सीमेंट प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया है. नवादा के वारिसलीगंज में शुरू हो रहे अदाणी ग्रुप के सीमेंट प्लांट से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा. प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की कमी झेलते बिहार राज्य में ये किसी कंपनी का सबसे बड़ा निवेश है. जाहिर है उद्योग के मामले में पिछड़े बिहार के लिए ये बहुत बड़ी बात है.

बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अदाणी ग्रुप के इस सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट का उद्घाटन किया. 1600 करोड़ रुपये के निवेश से शुरू हो रहा यह प्लांट नवादा के वारिसलीगंज में है. यह बिहार झारखंड के बॉर्डर पर स्थित है. अदाणी ग्रुप की ACC Cement और अंबुजा सीमेंट के बैनर तले यह 6 MTPA की सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई है. जो बिहार में देश की किसी भी सीमेंट कंपनी की ओर से किया गया सबसे बड़ा निवेश है.

प्लांट के शिलान्यास के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अदाणी ग्रुप के एमडी प्रणव अदाणी प्रणव अदाणी को धन्यवाद देते हुए बिहार सरकार की तरफ से भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया.

नीतीश कुमार ने कहा कि भारत के अग्रणी बिजनेस समूह अदाणी ग्रुप का बिहार में स्वागत है और जिस भी क्षेत्र में वो निवेश करना चाहे, बिहार सरकार हर संभव मदद करने को तैयार है. बिहार सरकार ये चाहेगी कि निवेश ऐसे क्षेत्र में हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा सीधे तौर पर रोजगार पैदा किया जा सके.

वहीं, इस मौके पर अदाणी ग्रुप के एमडी प्रणव अदाणी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अदाणी ग्रुप के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें बिहार में काम करने का मौका मिल रहा है और जिस तरीके से नीतीश कुमार और उनकी सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है, निश्चित तौर पर अदाणी समूह भविष्य में और भी बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर बिहार आएगा.

NDTV से ख़ास बातचीत में प्रणव अदाणी ने कहा कि बिहार में प्रचुर संभावनाएं हैं और वो अपने सभी इंडस्ट्री के मित्रों से अपील करेंगे वो बिहार आकर देखे. बिहार में हम Logistics और Agro सेक्टर में भी मजबूती से आ रहे हैं. हम देश के 28 में से 24 राज्यों में काम कर रहे हैं. लोगों को निवेश के लिए बिहार आना चाहिए.

इसके अलावा प्रणव अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X) पर भी लिखा, "वारिसलीगंज में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट के शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शामिल होने का सौभाग्य मिला. हम राज्य के विकास योजनाओं के अनुरूप 1,600 करोड़ रुपये के इस रणनीतिक निवेश को संभव बनाने के लिए बिहार सरकार से मिले समर्थन के लिए आभारी हैं."

Privileged to be present for the foundation laying ceremony of the Cement Grinding Unit in Warisaliganj alongside Hon'ble CM Shri @NitishKumar. We are grateful for the support received from the Government in Bihar for making this strategic investment of ₹1,600 crore possible in… pic.twitter.com/iVInBK0Zjj — Pranav Adani (@PranavAdani) August 3, 2024

वहीं, अदाणी पोर्ट्स के एमडी करण अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X) पर लिखा, "बिहार के वारिसलीगंज में 1,600 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 6 एमटीपीए क्षमता वाली सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का ऐलान करके खुशी हो रही है.इससे रोजगार के अहम अवसर पैदा होंगे और लोकल इकॉनामी को बढ़ावा मिलेगा."

We are excited to announce a landmark ₹1,600 crore investment in Bihar to set up a 6 MTPA Cement Grinding Unit in Warisaliganj, creating significant job opportunities & contributing to the local economy. Adani Cement is well-positioned to support sustainable infrastructure… pic.twitter.com/CjctnByOZp — Karan Adani (@AdaniKaran) August 3, 2024

लंबे समय से प्राइवेट सेक्टर के बड़े निवेश की राह देख रहे बिहार के लिए अदाणी ग्रुप का निवेश करना एक बड़ा कदम है.

इस प्रोजेक्ट से इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा, राज्य के वित्तीय राजस्व में हर साल करीब 250 करोड़ रुपये का योगदान मिलेगा, 250 डायरेक्ट नौकरियां और 1000 इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होंगी.

बिहार सरकार ने कुछ महीने पहले Investment Summit आयोजित कर कॉरपोरेट सेक्टर को आकर्षित करने की कोशिश की थी. इस सम्मिट में अदाणी ग्रुप ने 8700 करोड़ के निवेश की इच्छा जताई थी. इसमें ना केवल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स और एग्रो इंडस्ट्री भी शामिल है.

कहां लगाया गया प्लांट

प्लांट नवादा जिले की वारिसलीगंज तहसील के मोसामा गांव में लगाया गया है. यह प्लांट सड़क और रेल मार्ग से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, वारिसलीगंज रेलवे स्टेशन 1 किमी दूर है और एसएच-83 वहां से सिर्फ 500 मीटर दूर है. BIADA ने इस सीमेंट यूनिट के लिए 67.90 एकड़ जमीन आवंटित की है.

कब तक हो जाएगा शुरू?

प्लांट को तीन चरणों में शुरू किया जाएगा. पहले चरण में 2.4 MTPA की क्षमता के साथ शुरू किया जाएगा. इसके लिए 1,100 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. इसे शुरू दिसंबर 2025 तक शुरू करने का टारगेट रखा गया है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)