58,104 करोड़ रुपये के टैक्स योगदान के साथ अदाणी समूह ने जारी की टैक्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट

अदाणी समूह की लिस्टिंग कंपनियों की ओर से वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार को टैक्स के रूप में 58,104.4 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. इससे पहले के वर्ष में यह आंकड़ा 46,610.2 करोड़ रुपये था. यह जानकारी कंपनी द्वारा रविवार को दी गई. अदाणी समूह ने शासन के उच्चतम मानकों का पालन करने और अपने सभी पक्षकारों के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपनी 'टैक्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स' जारी की है.

समूह की लिस्टिंग कंपनियों, जिनमें अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, अदाणी पावर लिमिटेड, अदाणी टोटल गैस लिमिटेड और अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड शामिल हैं, ने अलग-अलग रिपोर्ट जारी की है.

इन आंकड़ों में समूह की तीन अन्य लिस्टेड कंपनियों एनडीटीवी, एसीसी और सांघी इंडस्ट्रीज के द्वारा अदा किया गया टैक्स भी शामिल है, जिसे इन सात कंपनियों द्वारा ही होल्ड किया जाता है. अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा, "पारदर्शिता विश्वास का पहला स्तंभ होता है और मजबूत वृद्धि के लिए विश्वास जरूरी है."

भारत के राजकोष में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में, हम मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी अनुपालन से परे ईमानदारी और जवाबदेही के साथ काम करने के बारे में भी है. हमारे द्वारा देश के वित्त में योगदान किया गया प्रत्येक रुपया पारदर्शिता और सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. गौतम अदाणी, चेयरमैन

गौतम अदाणी ने कहा,"इन रिपोर्टों को स्वेच्छा से जनता के साथ साझा करके, "हमारा लक्ष्य पक्षकारों के विश्वास को बढ़ावा देना और जिम्मेदार कॉर्पोरेट आचरण के लिए नए मानक स्थापित करना है." 'टैक्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स' अदाणी ग्रुप द्वारा किए गए ग्लोबल टैक्स और अन्य योगदान के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराती हैं. इस स्वैच्छिक पहल के माध्यम से समूह का लक्ष्य पारदर्शिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना और पक्षकारों के विश्वास को बढ़ावा देना और अधिक जवाबदेह ग्लोबल टैक्स वातावरण में योगदान करना है.

