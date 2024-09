गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट पर बर्थ विकसित करेगी APSEZ

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (APSEZ) ने गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट पर बर्थ नंबर 13 को विकसित करने के लिए DPA के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. APSEZ ने इसके तहत एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी DPA कन्टेनर और क्लीन कार्गो टर्मिनल लिमिटेड (DPACCCTL) का गठन किया है, जो बर्थ पर संचालन करेगी.

जुलाई 2024 में APSEZ को 30 साल की रियायती अवधि के लिए बर्थ के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए LOI प्राप्त हुआ था. APSEZ कन्टेनर कार्गो सहित बहुउद्देशीय स्वच्छ कार्गो के लिए DBFOT (डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और स्थानांतरण) मॉडल के तहत बर्थ विकसित करेगा.

बर्थ नंबर 13 की लम्बाई 300 मीटर है और यह सालाना 5.7 MMT क्षमता प्रदान करता है. इसके वित्तवर्ष 2027 में चालू होने की संभावना है.

APSEZ के पूर्णकालिक निदेशक और CEO अश्विनी गुप्ता ने कहा, "बर्थ नंबर 13 दीनदयाल पोर्ट पर हमारी उपस्थिति को दर्शाएगा... अब हम बंदरगाह पर सूखे बल्क कार्गो के अलावा बहुउद्देश्यीय स्वच्छ कार्गो को संभालेंगे... यह स्थान पश्चिमी तट पर हमारी स्थिति को और मज़बूत करेगा और गुजरात और उत्तर भारत में ग्राहकों को सेवा देने की हमारी क्षमता को बढ़ाएगा..."

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)