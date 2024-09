आंध्र प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आया अदाणी ग्रुप, 25 करोड़ रुपये किए डोनेट

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh Flood) में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से तबाही मची है. बाढ़ग्रस्त इलाकों में काफी नुकसान हुआ है. करीब 10 हजार से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. 46 लोगों की जान जा चुकी है. इस बीच अदाणी ग्रुप आंध्र प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों की मदद के लिए आगे आया है. अदाणी ग्रुप (Adani Group) ने बाढ़ राहत कोष (Flood Relief Fund) में 25 करोड़ रुपये डोनेट किए हैं. इससे बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्वास में मदद मिलेगी.

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी. गौतम अदाणी ने कहा, "आंध्र प्रदेश में हाल में हुई भारी बारिश और बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान से बेहद परेशान हूं. इस मुश्किल घड़ी में अदाणी ग्रुप आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा है. 25 करोड़ रुपये के योगदान के साथ अदाणी फाउंडेशन के जरिए हम विनम्रतापूर्वक अपना समर्थन देते हैं."

Privileged to contribute towards the relief efforts led by Hon'ble @AndhraPradeshCM 🙏🏽 Our hearts are with the people as they rebuild their lives and livelihoods. https://t.co/QNXYBTVGCN