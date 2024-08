हिंडनबर्ग के आरोपों पर अदाणी ग्रुप की दो-टूक, सुप्रीम कोर्ट से खारिज आरोपों की रीसाइक्लिंग कर रहा है शॉर्टसेलर

हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को अदाणी ग्रुप ने दुर्भावनापूर्ण और ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है.ग्रुप ने एक बयान जारी कर कहा है कि पूर्व निर्धारित निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए पहले से सार्वजनिक जानकारी से चुनिंदा टुकड़े उठाकर रिपोर्ट बनाई गई है. ये काम निजी लाभ के लिए किया गया और ऐसा करते हुए तथ्यों और कानून की बेकद्री की गई.अदाणी ग्रुप इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है. रिपोर्ट में पहले ही निराधार पाए गए आरोपों को फिर से पेश किया गया है.इन आरोपों को मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है.

ग्रुप ने कहा है ''हम दोहराना चाहते हैं कि विदेशों में हमारा निवेश पूरी तरह पारदर्शी है और सारी जरूरी जानकारियां बराबर तमाम कागजात में सार्वजनिक की जाती हैं. इस शरारत भरी रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों के नाम हैं उनके साथ अदाणी ग्रुप का कोई कारोबारी रिश्ता नहीं है.

ये रिपोर्ट हमारी छवि को नुकसान पहुंचान की कोशिश है. ग्रुप पूरी पारदर्शिता का पालन करता है और जरूरी नियमों का पालन करता है.ग्रुप ने कहा है कि भारतीय शेयर बाजार नियमों का उल्लंघन करने वाले बदनाम शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट ध्यान भटकाने की एक हताशा भरी कोशिश है. जाहिर है हिंडनबर्ग को भारतीय कानूनों की कोई कद्र नहीं है.''

शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अदाणी ग्रुप का जवाब आप यहां पढ़ सकते हैं.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)