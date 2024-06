अंबुजा के बाद अदाणी ग्रुप ने खरीदी एक और सीमेंट कंपनी, 10422 करोड़ रुपये में हुई डील

अदाणी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने गुरुवार को 10,422 करोड़ रुपये के मार्केट वैल्यू पर पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पीसीआईएल) का अधिग्रहण करने की घोषणा की. इस सौदे से दक्षिणी भारत में सीमेंट के क्षेत्र में अदाणी ग्रुप की बाजार हिस्सेदारी बढ़ेगी. इसके अलावा अंबुजा सीमेंट्स श्रीलंका में भी प्रवेश कर पाएगी, जहां पीसीआईएल अपनी एक स्थानीय अनुषंगी के जरिये मौजूद है.

इस सौदे से अदाणी ग्रुप की कंपनी को पर्याप्त चूना पत्थर भंडार भी मिल सकेगा. इससे वित्त वर्ष 2027-28 तक 14 करोड़ टन प्रति वर्ष की क्षमता हासिल करने के अंबुजा सीमेंट्स के लक्ष्य को पाने में मदद मिलेगी. कंपनी ने बयान में कहा कि अधिग्रहण के लिए दोनों कंपनियों ने एक पक्के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते के तहत अंबुजा सीमेंट्स पीसीआईएल के प्रवर्तक समूह पी प्रताप रेड्डी और परिवार से कंपनी के 100 प्रतिशत शेयर खरीदेगी.

पेन्ना सीमेंट के अधिग्रहण से अदाणी ग्रुप की सीमेंट उत्पादन क्षमता में 1.4 करोड़ टन सालाना की बढ़ोतरी होगी. इसके साथ ही अदाणी समूह की कुल सीमेंट उत्पादन क्षमता बढ़कर 8.9 करोड़ टन सालाना हो जाएगी. अंबुजा सीमेंट ने बयान में कहा, ‘‘इस अधिग्रहण के लिए धन की व्यवस्था पूरी तरह आंतरिक संसाधनों से की जाएगी.''

अंबुजा सीमेंट्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और पूर्णकालिक निदेशक अजय कपूर ने इसे कंपनी के तेजी से बढ़ते सफर में एक ‘महत्वपूर्ण कदम' बताते हुए कहा, ‘‘पीसीआईएल का अधिग्रहण कर अंबुजा दक्षिण भारत में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और सीमेंट उद्योग में अखिल भारतीय स्तर पर अगुवा की अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए तैयार है.''

पेन्ना सीमेंट के पास आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में कुल 1.4 करोड़ टन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता है. इसमें से एक करोड़ टन की क्षमता चालू हालत में है जबकि 40 लाख टन की क्षमता निर्माणाधीन है.

बयान के मुताबिक, अधिग्रहण से अदाणी ग्रुप के समुद्री परिवहन लॉजिस्टिक्स को भी मजबूती मिलेगी. इसके तहत प्रायद्वीपीय भारत में सेवा देने के लिए कोलकाता, गोपालपुर, कराईकल, कोच्चि और कोलंबो में पांच बल्क सीमेंट टर्मिनल खोले जाएंगे.

बयान के मुताबिक, इस अधिग्रहण से सीमेंट बाजार में अदाणी समूह की अखिल भारतीय हिस्सेदारी दो प्रतिशत और दक्षिण भारत में आठ प्रतिशत बढ़ जाएगी. कंपनी को यह सौदा अगले तीन-चार महीनों में पूरा हो जाने की उम्मीद है. हालांकि, यह नियामकीय एवं अन्य सरकारी मंजूरियों पर निर्भर करेगा.

अंबुजा सीमेंट्स ने इस अधिग्रहण को सीमेंट उत्पादन बाजार में मौजूदगी बढ़ाने की अपनी रणनीति के अनुरूप बताया. कंपनी ने वर्ष 2028 तक अपनी क्षमता को बढ़ाकर 14 करोड़ टन प्रति वर्ष करने और बाजार हिस्सेदारी को करीब 20 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा हुआ है.

अदाणी समूह ने सितंबर, 2022 में अंबुजा सीमेंट्स का स्विस कंपनी होल्सिम से अधिग्रहण कर सीमेंट कारोबार में कदम रखा था. अंबुजा सीमेंट्स के पास एसीसी लिमिटेड में भी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

कंपनी ने पिछले दिसंबर में सौराष्ट्र स्थित सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी 5,185 करोड़ रुपये के उपक्रम मूल्य पर अधिग्रहण किया था. वर्ष 1991 में स्थापित पीसीआईएल का वित्त वर्ष 2023-24 में एकीकृत कारोबार 1,241 करोड़ रुपये रहा था. यह दक्षिण भारत के अलावा श्रीलंका में भी अपनी अनुषंगी के जरिये कारोबार करती है.

