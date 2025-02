अदाणी फाउंडेशन ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए तैयार किया नया फ्रेमवर्क, CEO अभिषेक लखटकिया ने बताया क्या है 'SHE'

अदाणी फाउंडेशन ने देश में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया है. इसके तहत जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए एक नया रोड मैप पेश किया गया है. इसे 'सपोर्टिंग हर एक्सपोनेंशियल एम्पावरमेंट' यानी 'एस.एच.ई.' कहा जाएगा. इसमें महिलाओं के जीवन के सभी चरणों के लिए एक समग्र रूपरेखा तैयार किया गया है. अदाणी फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर अभिषेक लखटकिया ने इसको लेकर एनडीटीवी से बात की.

डॉ. अभिषेक लखटकिया ने एनडीटीवी से कहा कि अदाणी फाउंडेशन पिछले 28 सालों से कम्युनिटी एंपावरमेंट पर काम कर रहा है. गांवों में भी हमने काफी काम किया है. अभी हमलोगों ने जब अपनी पूरी कार्यशैली को देखा तो इसमें बचपन से लेकर बुढ़ापा, यानी हर एक लाइफ स्टेज के लिए हमने कुछ ना कुछ काम किया है. वहीं जब हमने खासकर महिलाओं के लिए देखा तो उनके लिए किए गए हर स्टेज के काम, जिसे लाइफ साइकिल अप्रोच बोलते हैं, उन्हें एक रिपोर्ट में संगठित किया है.

उन्होंने कहा कि इसके बाद हमने यह फ्रेमवर्क डेवलप किया कि अगर हम हर स्टेज में कुछ ना कुछ अच्छा क्रिटिकल इंटरवेंशन करेंगे तो महिलाओं का कई गुना ज्यादा सशक्तीकरण होगा. आप अगर सिर्फ लाइवलीहुड करेंगे, यानी आप उनकी इनकम बढ़ाएंगे या फिर हेल्थ और एजुकेशन पर काम करेंगे, तो वो एक एंपावरमेंट होगी, लेकिन एक पूरा सर्किल कंप्लीट करना है तो कई गुना एंपावरमेंट करनी होगी. हम यही फ्रेमवर्क दिखा रहे हैं.

अदाणी फाउंडेशन के सीईओ ने कहा कि हमने 28 साल में जो काम किया है, उसकी हमारी लर्निंग्स के बेसिस पर हमने पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया है. इस फ्रेमवर्क को लेकर हमने आज सरकार के साथ डिस्कशन किया है. एक फर्स्ट इनॉग्रल कंसल्टेशन किया है. वहां कई सारे फाउंडेशन थे, एनजीओ थी. दिल्ली में हमने ये अपना पूरा फ्रेमवर्क सबके सामने रखा. सभी लोगों ने इसको काफी सराहा है.

डॉ. अभिषेक लखटकिया ने कहा कि ये फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आने वाले समय में महिलाओं के सशक्तीकरण को एक अलग ही आयाम देगा. उन्होंने बताया कि डाटा और रिपोर्ट के जरिए हमने बताया है कि किस उम्र में क्या चैलेंज है. उस चैलेंज को आपको क्रिटिक करने के लिए क्या इंटरवेंशन करने पड़ेंगे.

उन्होंने बताया कि अदाणी फाउंडेशन ने जो इंटरवेंशन किया है, वो हमने इस रिपोर्ट में दर्शाया है. आज कंसल्टेशन में हमने बाकी ऑर्गेनाइजेशन से भी राय ली है कि वो इस स्टेज पर क्या कर सकते हैं, ताकि एक और बेहतर फ्रेमवर्क तैयार हो सके. हम इसका और विस्तार करेंगे. न सिर्फ अदाणी फाउंडेशन, बल्कि सभी मिलकर भारत की महिलाओं को और सशक्त करने का प्रयास करेंगे.

