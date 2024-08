अदाणी एनर्जी के 1 अरब डॉलर के QIP को मिला 6 गुना से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन

अदाणी ग्रुप की कंपनी अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन के पात्र संस्थागत नियोजन (QIP) को गुरुवार को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला. अदाणी एनर्जी की शेयर बिक्री को छह गुना सब्सक्रिप्शन मिला है. कुल एक अरब डॉलर (8340 करोड़) के इश्यू को छह गुना यानी 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन मिला. अदाणी ग्रुप के बड़े निवेशकों में स्टेनली ड्रकेनमिलर के नेतृत्व वाली कंपनियां शामिल हैं.

मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ड्रकेनमिलर फैमिली ऑफिस और अमेरिका के ही ड्रिहौस कैपिटल मैनेजमेंट और जेनिसन एसोसिएट्स ने अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के पात्र संस्थागत नियोजन (QIP) में निवेश किया है.

कुल एक अरब अमेरिकी डॉलर के निर्गम में 120 से अधिक निवेशकों ने शेयर खरीद के लिए निवेश किया है. कंपनी बिजली पारेषण, वितरण और स्मार्ट मीटर कारोबार से जुड़ी है.

सूत्रों ने कहा कि इस निर्गम के जरिये दीर्घकालिक निवेशकों डुक्सेन फैमिली ऑफिस, ड्रिहौस कैपिटल मैनेजमेंट और जेनिसन एसोसिएट्स जैसे चर्चित निवेशकों ने निवेश के जरिये कंपनी में शेयर की मांग की है.

ये निवेशक केवल बेहतर संचालन वाली कंपनियों में निवेश करने के लिए जाने जाते हैं. साथ ही लंबे समय तक निवेश करते हैं. पिछले साल हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद यह क्यूआईपी समूह का पहला सार्वजनिक निर्गम है. अदाणी एनर्जी सोल्यूशंस का शेयर बृहस्पतिवार को 11.24 प्रतिशत मजबूत हुआ. डुक्सेन की स्थापना अरबपति निवेशक स्टैनली ड्रकेनमिलर ने की है.

