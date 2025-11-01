अदाणी डिफेंस को मिला बड़ा सम्मान, कानपुर एम्युनिशन कॉम्प्लेक्स के लिए जीता 'SIDM चैंपियन अवॉर्ड 2025'

SIDM Champion Award 2025: भारत की रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र की बड़ी कंपनी अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस को SIDM चैंपियन अवॉर्ड 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. कंपनी को यह सम्मान उनके कानपुर (उत्तर प्रदेश) में बने मॉर्डन एम्युनिशन कॉम्प्लेक्स के लिए मिला है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह अवॉर्ड दिया. अदाणी डिफेंस ने डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, और टेस्टिंग में शानदार काम किया है.

कानपुर कॉम्प्लेक्स की खास बातें

अदाणी डिफेंस का यह कानपुर कॉम्प्लेक्स भारत के लिए कई मायनों में खास है.

यह देश का सबसे एडवांस और एग्रीगेट एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है.

कॉम्प्लेक्स 500 एकड़ के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है.

इसमें इंडस्ट्री 4.0 स्टैंडर्ड, ऑटोमेशन, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले सटीक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है.

यहां छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर के गोला-बारूद बनाए जाते हैं, जिनकी क्वालिटी, सेफ्टी और एकरूपता सुनिश्चित की जाती है.

अदाणी डिफेंस के CEO आशीष राजवंशी ने बताया कि कि, "अगले कुछ सालों में कंपनी 7,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. कानपुर के इस कॉम्प्लेक्स में मिसाइलें भी बनाई जाएंगी, जिसके लिए 10 लाख डॉलर का निवेश होगा. इसके अलावा कंपनी जल्द ही बड़े कैलिबर की गोलियों का प्रोडक्शन भी शुरू करेगी. वहीं, 'मेक इन इंडिया' के संकल्प को गति और मजबूती देने के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट, ड्रोन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और मिसाइल भी यहीं बनाए जाएंगी.

'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक कदम

यह अवॉर्ड अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस की उस कोशिश को दिखाता है जिसके तहत वह भारत में वर्ल्ड क्लास डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी विकसित कर रही है. कंपनी का लक्ष्य देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाना और भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है.

'भारत दुनिया का एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है'

अदाणी डिफेंस के CEO आशीष राजवंशी ने कहा कि, "यह पुरस्कार उनके स्वदेशी, तकनीक-आधारित रक्षा निर्माण इकोसिस्टम बनाने के प्रयासों का रिजल्ट है. कानपुर कॉम्प्लेक्स दिखाता है कि कैसे बड़े पैमाने पर इनोवेशन से भारत दुनिया का एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है."