अदाणी डिफेंस का स्पार्टन के साथ बड़ा समझौता, भारत में एंटी-सबमरीन बनाने को लेकर डील साइन

अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने रविवार को देश में स्वदेशी एंटी-सबमरीन वारफेयर सॉल्यूशंस विकसित करने के लिए स्पार्टन (डेलिओन स्प्रिंग्स एलएलसी) के साथ साझेदारी एग्रीमेंट साइन किया है. स्पार्टन, एल्बिट सिस्टम्स की कंपनी है, जो एडवांस्ड एंटी-सबमरीन वारफेयर (एडब्ल्यूएस) सिस्टम्स बनाती है. इस साझेदारी के तहत अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस स्वदेशी सोनोबॉय समाधान पेश करने वाली भारत की पहली निजी क्षेत्र की कंपनी बन गई है. यह साझेदारी अदाणी ग्रुप की देश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दिखाती है.

अदाणी एंटरप्राइजेज के वाइस प्रेसिडेंट जीत अदाणी ने कहा, "तेजी से अस्थिर होते समुद्री माहौल में भारत की समुद्र के भीतर युद्ध क्षमताओं को मजबूत करना न केवल एक रणनीतिक प्राथमिकता है, बल्कि संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अनिवार्य है."

उन्होंने कहा, "भारतीय नौसेना को एकीकृत और मिशन के लिए तैयार आईएसआर और एंटी-सबमरीन वारफेयर क्षमताओं की आवश्यकता है, जिसमें सोनोबॉय जैसी महत्वपूर्ण प्रणालियां शामिल हैं, जो स्वदेशी रूप से विकसित की गई हैं और तेजी से तैनात करने योग्य हैं."

जीत अदाणी के मुताबिक, "स्पार्टन के साथ इस साझेदारी के माध्यम से, अदाणी डिफेंस और एयरोस्पेस भारत में स्वदेशी सोनोबॉय सॉल्यूशन पेश करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है. यह इनिशिएटिव भारत के सशस्त्र बलों को विश्व स्तरीय क्षमताओं के साथ सशक्त करने के हमारे समूह के दृष्टिकोण को दर्शाता है जो भारत और दुनिया के लिए भारत में डिजाइन, विकसित और डिलीवर की जाती हैं."

सोनोबॉय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो समुद्र के नीचे किसी भी सबमरीन या उसके जैसे खतरे को डिटेक्ट, लोकेट और ट्रैक कर सकता है.

अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के सीईओ आशीष राजवंशी ने कहा, "दशकों से भारत ऐसी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के लिए आयात पर निर्भर रहा है. विश्व स्तरीय सोनोबॉय तकनीक लाने और इसे भारत के डिफेंस इकोसिस्टम के साथ एकीकृत करने की यह साझेदारी इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भर क्षमताओं के निर्माण की दिशा में एक अहम कदम है."

अदाणी डिफेंस और एयरोस्पेस ने निर्यात के केंद्रित माइंडसेट, बेस्ट-इन-क्लास प्रक्रियाओं और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ स्टार्ट-अप और एमएसएमई का एक बाइब्रेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी स्थापित किया है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)