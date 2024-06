अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड लगातार नए मानक स्‍थापित कर रहा है. अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) ने रविवार को कहा कि उसने वित्त वर्ष 2023-2024 (FY24) में एक मिलियन टन एयर कार्गो का प्रभावशाली संचालन किया है. कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) दर्शाता है, जब कुल कार्गो का संचालन 9,44,912 मीट्रिक टन था.

वित्त वर्ष 24 में सात हवाई अड्डों ने 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक कार्गो की सुविधा प्रदान की, जिससे 30.1 प्रतिशत की मजबूत बाजार हिस्सेदारी हासिल हुई है. एएएचएल के सीईओ अरुण बंसल ने कहा, "अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड में हम लगातार संचालन के नए बेंचमार्क सेट कर रहे हैं. कार्गो टर्मिनल की ओर से एक मिलियन टन का बड़ा माइलस्टोन हासिल किया गया है."

वित्त वर्ष 24 में कंपनी द्वारा हैंडल किए गए कार्गो का 65 प्रतिशत इंटरनेशनल था. इंटरनेशनल कार्गो का भार 6,62,258 मीट्रिक टन रहा. यह पिछले वित्त वर्ष के 6,06,348 मीट्रिक टन की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक है. कंपनी द्वारा संभाले गए कार्गो में ऑटोमोबाइल, फार्मा, जल्द नष्ट होने वाली चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग गुड्स थे.

अरुण बंसल ने कहा, "यह उपलब्धि भारत में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्गो हैंडल करने में हमारी स्थिति को मजबूत करती है." वित्त वर्ष 2023-24 के मार्च महीने में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सबसे ज्यादा कार्गो संभाला. सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (अहमदाबाद) ने 18 मई को इंडिगो के पहले ए320 नियो मालवाहक विमान का सफलतापूर्वक संचालन किया.

अंतरराष्ट्रीय कार्गो संचालन ने चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (लखनऊ) में मार्च 2024 में 700 टन कार्गो संभाला, जो कि अब तक सबसे अधिक है.

