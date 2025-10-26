विज्ञापन
ACP दिनेश कुमार क्यों हो गए वायरल, बुलडोजर वाले वीडियो ने खींचा सबका ध्यान

रील बनाने के चक्कर में एसीपी साहब की फजीहत हुई सो हुई अब तो लग रहा है कि इनकी नौकरी पर भी आंच आ सकती है. कारण एक भी इंसान ACP Dinesh Kumar के पक्ष में नहीं बोल रहा.

  • हरियाणा के बहादुरगढ़ में तैनात ACP दिनेश कुमार ने सड़क किनारे सब्जी बेचने वालों पर बुलडोजर चलाया.
  • इस अमानवीय कार्रवाई की सोशल मीडिया पर कड़ी निंदा हो रही है और लोगों ने दिनेश कुमार को संवेदनहीन बताया.
  • कई यूजर्स ने डीजीपी और मुख्यमंत्री से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है और न्याय की अपील की है.
हरियाणा के ACP दिनेश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. हर कोई इस वीडियो पर कमेंट कर रहा है. ACP दिनेश कुमार फिलहाल बहादुरगढ़ में पोस्टेड हैं. इन्होंने खुद ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला और वाहवाही लूटनी चाही, मगर हो गया उल्टा. वीडियो देखते ही हर कोई भड़क गया. दरअसल, ACP दिनेश कुमार सड़क पर सब्जी बेचने वालों को हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच गए. वो बेचारे गरीब इनके हाथ-पांव जोड़ते रहे, मगर अफसरशाही के घमंड में चूर ACP दिनेश कुमार सब्जियों पर बुलडोजर सीना फुलाए करते रहे.

ACP दिनेश कुमार का वीडियो

डॉक्टर लक्ष्मण यादव नाम के एक्स यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के अनुसार, हरियाणा के बहादुरगढ़ में तैनात ACP दिनेश कुमार ने सड़क किनारे दुकान लगाने वाले गरीब सब्जी विक्रेताओं की मेहनत पर बुलडोजर चलवाया. इतना ही नहीं, इस अमानवीय कार्रवाई की रील बनवाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी साझा की. सत्ता का ऐसा प्रदर्शन कानून नहीं, संवेदनहीनता की मिसाल है."

दूसरे यूजर नवनीत शर्मा ने लिखा, हरियाणा @police_haryana के @opsinghips  जी से जानना चाहता हूं क्या आपके इस “होनहार पुलिस अधिकारी” ने गरीबों पर बुलडोज़र चलाकर सही किया या ग़लत?इस बेशर्म दिनेश कुमार ने बुलडोज़र सिर्फ़ सड़कों पर नहीं, गरीबों की उम्मीदों, रोज़ी-रोटी और निवालों पर चला दिया. जहां इंसाफ़ की उम्मीद थी, वहां अहंकार ने घर उजाड़ दिए. अगर आपको समय मिले तो इसकी reels ज़रूर देखें… डीजीपी साहब आप अपने वीडियो Collab भी करा सकते हैं.@cmohry @NayabSainiBJP जी, मुझे विश्वास है कि आप न्याय करेंगे और इस अमानवीय कृत्य के लिए संबंधित अधिकारी पर सख़्त कार्यवाही करेंगे.

तीसरे यूजर शिवराज यादव ने लिखा, "नाम : दिनेश कुमार बॉक्सर, पद: ACP बहादुरगढ़ (स्पोर्ट्स कोटा), कांड: गरीबों की सब्जी पर बुलडोजर चलवाना, दिनेश कुमार ने गरीबों की सब्जी पर JCB चलवाया और बाकायदा उसकी दबंगई की Reel बनाकर instgram पर पोस्ट करी है! मेरी समझ में ये नहीं आता जब खिलाड़ियों को खेल से इतना पैसा मिलता है फिर इनको पुलिस ,आर्मी में पद क्यों दिए जाते हैं इनके अंदर मानवता तो होती ही नहीं है?"

इसी तरह के मैसेजों से पूरा एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम भरा पड़ा है. यहां तक की गूगल पर भी ACP Dinesh Kumar ट्रेंड कर रहे हैं. रील बनाने के चक्कर में एसीपी साहब की फजीहत हुई सो हुई अब तो लग रहा है कि इनकी नौकरी पर भी आंच आ सकती है. कारण एक भी इंसान ACP Dinesh Kumar के पक्ष में नहीं बोल रहा. हर कोई उन्हें एक से बढ़कर एक तरीके से कोस रहा है.

