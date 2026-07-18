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ममता के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर चला बुलडोजर, भारी फोर्स के साथ एक्शन

Abhishek Banerjee Office Bulldozer Acction: ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है. इसे 'अवैध रूप से निर्मित' कार्यालय बताकर गिराया गया है.

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ममता के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर चला बुलडोजर, भारी फोर्स के साथ एक्शन
अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर चला बुलडोजर
कोलकाता:

पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है. ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के कार्यालय पर बुलडोजर चला है. प्रशासन ने इसे 'अवैध रूप से निर्मित' कार्यालय बताया है. उनका यह ऑफिस अमताला-बारुईपुर रोड पर स्थित है. बताया जा रहा है कि प्रशासन ने इस मामले में नोटिस जारी किया था, लेकिन अभिषेक बनर्जी की तरफ से कोई जबाव नहीं दिया गया था. जिसके बाद शनिवार को इसके गिराने की कार्रवाई शुरू हुई है. प्रशासन ने इस इमारत को ढहा दिया है. सुबह बुलडोजर के साथ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पांच मंजिला इमारत में अवैध रूप से निर्मित वाले हिस्से को गिरा दिया गया. 

अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर लगा था नोटिस 

बता दें कि अभिषेक बनर्जी का यह ऑफिस साउथ 24 परगना में स्थित है, जहां पहले पहले प्रशासन की तरफ से नोटिस लगाया गया था. जिसमें यह बताया गया था कि इमारत बिना मंजूरी के निर्माण हुई है. लेकिन जब इस पर डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी की तरफ से जबाव नहीं दिया गया तो यह एक्शन हुआ. वहीं कार्रवाई से पहले मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसबल तैनात किया गया था. इस एक्शन के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी पारा गर्माता दिख रहा है. बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही यह कार्यालय बंद था. लेकिन कार्यालय के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुए थे. 

अभिषेक बनर्जी का यह ऑफिस टीमएमसी का अहम कार्यालय था. यहां अक्सर बड़ी बैठकें होती थी. लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद यहां सन्नाटा पसरा रहा है.  

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