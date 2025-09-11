विज्ञापन
गेट पर चढ़े AAP सांसद संजय सिंह और दूसरी तरफ फारुख अब्दुल्ला, जानें क्यों हुआ सियासी ड्रामा

संजय सिंह ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि बहुत दुःख की बात है कि जम्मू-कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला पुलिस द्वारा मुझे हाउस अरेस्ट किए जाने की ख़बर पाकर मुझसे मिलने सरकारी गेस्ट हाउस में आए उन्हें मिलने नहीं दिया गया.

जम्मू-कश्मीर में संजय सिंह हुए हाउस अरेस्ट

जम्मू-कश्मीर की सियासत में आज नया ड्रामा देखने को मिला, जहां दो नेता आमने-सामने थे और बीच में थी लोहे के गेट की दीवार. दरअसल, आज आप सांसद संजय सिंह को जम्मू-कश्मीर के उस गेस्ट हाउस में हाउस अरेस्ट कर लिया गया जहां वह ठहरे हुए थे. इस खबर को सुनकर फारुख अब्दुल्ला तुरंत उनसे मिलने पहुंचे लेकिन गेट बंद होने के चलते दोनों को गेट के भीतर से ही एक-दूसरे का दीदार करना पड़ा.

संजय सिंह ने इसका वीडियो भी जारी किया और कहा कि बहुत दुख की बात है कि जम्मू-कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला मुझे हाउस अरेस्ट किए जाने की खबर पाकर मुझसे मिलने सरकारी गेस्ट हाउस में आए, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया. संजय सिंह ने इस घटना से जुड़ा वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वह गेट पर चढ़कर फारुख अब्दुल्ला को देखते हुए दिख रहे हैं. 

बता दें कि आप विधायक मेहराज मलिक पर लगे पीएसए के बाद कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन के बीच आप सांसद संजय सिंह वहां पहुंचे थे. जम्मू-कश्मीर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता. मेहराज मलिक पर PSA लगाना तानाशाहीपूर्ण कार्यवाही है. कल अरविंद केजरीवाल के कहने पर संजय सिंह जम्मू-कश्मीर पहुंचे थे और मेहराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे. आप विधायक इमरान हुसैन भी संजय के साथ हाउस अरेस्ट किए गए हैं.

अरविंद केजरीवाल ने पूरे घटनाक्रम पर कही ये बात

इस मामले को अरविंद केजरीवाल ने भी अपने एक्स हैंडल पर जोरशोर से उठाया है. उन्होंने लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री के पिता जी हैं, उन्हें भी संजय सिंह से उन्हीं के राज्य में मिलने नहीं दिया जा रहा? संजय जी को हाउस अरेस्ट कर रखा है. जनता की आवाज़ दबाई जा रही है, विपक्ष के नेताओं को कैद किया जा रहा है.

जानें क्या है मेहराज मलिक से जुड़ा पूरा मामला

गौरलतब है कि आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने पार्टी विधायक मेहराज मलिक को जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिए जाने की बुधवार को निंदा करते हुए इसे ‘‘अवैध'' और ‘‘असंवैधानिक'' बताया था तथा अधिकारियों पर एक निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ आतंकवादियों के लिए बने कानून का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था. ‘आप' की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मलिक को सोमवार को डोडा जिले में सार्वजनिक व्यवस्था को कथित रूप से बिगाड़ने के लिए कड़े कानून के तहत हिरासत में लिया गया था और बाद में उन्हें कठुआ जिला जेल में रखा गया है. ‘आप' के वरिष्ठ नेता इमरान हुसैन के साथ यहां पहुंचे सिंह ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह (मलिक के खिलाफ पीएसए लगाना) अवैध और असंवैधानिक है. यह एक निर्वाचित सदस्य की आवाज को दबाने का प्रयास है. पीएसए लगाना सौ फीसदी गलत है.' संजय सिंह ने कहा था कि आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली धारा एक निर्वाचित सदस्य पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए लगाई गई है. यह बहुत गलत है.

