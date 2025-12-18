धुरंधर का सबसे सस्ता एक्टर ही बना फिल्म की शान, जानें रणवीर, संजय, माधवन से फीस में कितने पीछे रहे अक्षय खन्ना

रणवीर सिंह के लीड रोल वाली फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर 664.5 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. इस फिल्म ने साल 2025 को एक शानदार क्लोजिंग दी. ये इस साल की मचअवेटेड फिल्मों में से एक थी और जब रिलीज हुई तो दिल जीतने में कामयाब भी रही. सबसे ज्यादा चर्चा हुई फिल्म के नेगेटिव लीड अक्षय खन्ना की. इन्हें तो मतलब ऐसी लाइम लाइट मिली कि ऐसी तो शायद डेब्यू के वक्त भी नहीं मिली होगी. अक्षय खन्ना के काम को दृश्यम, छावा में भी पसंद किया गया लेकिन रहमान डकैत के किरदार ने तो दर्शकों को मानो मंत्रमुग्ध कर दिया. अब हम आपको इस फिल्म और अक्षय खन्ना से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान ही रह जाएंगे.

इस मामले में सबसे धुरंधर कमजोर खिलाड़ी थे अक्षय खन्ना

जी अब पॉइंट पर आते हैं...आप सोच रहे होंगे कि इतना धांसू किरदार, इतनी पॉपुलैरिटी जरूर अक्षय खन्ना को इस फिल्म के लिए फीस भी मोटी मिली होगी. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर फिल्म के मेल लीड्स की बात करें तो अक्षय खन्ना इन सभी से सस्ते पड़े. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रणवीर सिंह ने इस फिल्म के लिए लगभग 30 से 35 करोड़ रुपये फीस ली है. इसके साथ ही वो धुरंधर के सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाला स्टार हैं. इनके बाद दूसरे नंबर पर हैं संजय दत्त, जो एक पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर एसपी चौधरी असलम के किरदार में नजर आए. संजू बाबा को लेकर कहा गया कि उन्होंन इस रोल के लिए 10 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.

धुरंधर में आर माधवन भी अहम किरदार में हैं. वो अजय सान्याल का रोल निभा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक माधवन ने 9 करोड़ रुपये लिए हैं. वहीं अक्षय खन्ना जिनकी चर्चा इस वक्त चरम पर है और सोशल मीडिया पर हर दूसरी रील में वही नजर आ रहे हैं. उन्हें धुरंधर के लिए सिर्फ 2.5 करोड़ रुपये मिले.