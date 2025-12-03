रणवीर सिंह निकले फिल्म के असली धुरंधर, फीस में दी संजय-अक्षय-माधवन को मात,हीरोइन के हाथ लगे सबसे कम रुपये

Dhurandhar star cast fees: धुरंधर के ट्रेलर ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया था. जहां एक तरफ कहानी में जबरदस्त एक्शन, थ्रिल और इमोशन की झलक मिली, वहीं दूसरी तरफ स्टारकास्ट ने अपने दमदार लुक से फैंस को दीवाना बना दिया. रणवीर सिंह से लेकर अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल तक, हर किरदार की झलक देखने के बाद लोगों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं. सोशल मीडिया पर एक्टर्स की तारीफों की बौछार हो रही है. अब जब फिल्म में इतने बड़े-बड़े नाम जुड़े हैं, तो जाहिर है कि बजट भी होगा बड़ा और फीस भी जबरदस्त. चलिए जानते हैं धुरंधर की स्टारकास्ट ने कितनी फीस चार्ज की है.

रणवीर सिंह सबसे महंगे खिलाड़ी

फिल्म में सबसे ज्यादा चर्चा रणवीर सिंह की ही हो रही है. जो लीड रोल में नजर आएंगे. ट्रेलर में उनका इंटेंस और दमदार लुक देखने के बाद फैंस का एक्साइटमेंट और बढ़ गया है. बताया जा रहा है कि रणवीर फिल्म में एक खतरनाक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट का किरदार निभा रहे हैं, जिसे दुश्मन ‘द रॉथ ऑफ गॉड' के नाम से जानते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रणवीर सिंह ने इस फिल्म के लिए लगभग 30 से 35 करोड़ रुपये फीस ली है. जो उन्हें धुरंधर का सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाला स्टार बनाता है. उनके बाद दूसरे सबसे बड़े नाम हैं संजय दत्त, जो एक पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर एसपी चौधरी असलम के किरदार में नजर आएंगे. उनके रोल की काफी चर्चा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 10 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.

स्टारकास्ट की बाकी फीस

धुरंधर में आर माधवन भी अहम भूमिका में हैं. वो अजय सान्याल का रोल निभा रहे हैं, जो एक तेज-तर्रार इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजिस्ट है. कहा जाता है कि ये किरदार भारत के NSA अजीत डोभाल से मोटिवेटेड है. रिपोर्ट्स के अनुसार माधवन ने 9 करोड़ रुपये लिए हैं. वहीं अक्षय खन्ना फिल्म में खतरनाक डकैत रहमान डैकत की भूमिका में दिखेंगे. जिसके लिए उन्हें 2.5 करोड़ रुपये मिले हैं. अर्जुन रामपाल ने आईएसआई अधिकारी मेजर इकबाल का किरदार निभाया है. उन्हें इस रोल के लिए 1 करोड़ रुपये मिले. रणवीर सिंह के अपोजिट लीड एक्ट्रेस सारा अर्जुन भी 1 करोड़ रुपये चार्ज कर रही हैं.