इन जगहों पर 3 घंटे 34 मिनट की नहीं बल्कि 4 घंटे 25 मिनट की होगी धुरंधर, पॉपकॉर्न से नहीं चलेगा काम, लेकर जाएं पूरा टिफिन

साल 2025 की सबसे हाई वोल्टेज फिल्मों में से एक धुरंधर रिलीज से पहले ही तहलका मचा चुकी है. ट्रेलर में दिखा धमाकेदार एक्शन, भारी-भरकम स्टारकास्ट और ग्रैंड स्केल ने दर्शकों की उम्मीदों को आसमान पर पहुंचा दिया है. लेकिन अब फिल्म एक बिल्कुल अलग वजह से सुर्खियों में बनी हुई है. ये वजह है फिल्म का चौंका देने वाला रनटाइम. सोशल मीडिया पर वायरल न्यूज के बाद अब ये समझ लीजिए कि अगर फिल्म देखने जाएं तो सिर्फ पॉपकॉर्न ही नहीं, बल्कि पूरा फूड पैक खरीदें और सीटिंग अरेंजमेंट भी आरामदायक ही चुनें. क्योंकि ये फिल्म काफी लंबी है.

ये भी पढ़ें: Dhurandhar Box Office Prediction: सैयारा को भी टक्कर नहीं दे पाएगी रणवीर की धुरंधर, पहले दिन होगा इतना कलेक्शन!

इतनी लंबी है फिल्म

रेडिट पर बॉली ब्लाइंड्स एंड गॉसिप नाम के हैंडल ने फिल्म से जुड़ी ये इंफॉर्मेशन शेयर की है. जिसके मुताबिक फिल्म का टोटल रनटाइम 4 घंटे 25 मिनट है. इसमें 30 मिनट के एड, 3 घंटे 34 मिनट की फिल्म, और 20 मिनट का इंटरमिशन शामिल है. जोधा अकबर मूवी रिलीज होने के इतने साल बाद कोई फिल्म रिलीज हो रही है. जिसका रन टाइम चर्चाओं में आया है. रनटाइम जानने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर मजाक कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि भाई, ये फिल्म है या मैराथन? सीट के साथ बैक मसाजर और खाना भी सेट करा दो. कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि फिल्म देखने के लिए एक पूरा दिन निकालना पड़ेगा.

धुरंधर से क्या उम्मीदें

फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि ये सिर्फ लंबी नहीं, बल्कि इमोशन, एक्शन और इंटेंस ड्रामा का पावरहाउस पैकेज है. स्टारकास्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं. जिस वजह से ऑडियंस की उम्मीदें दोगुनी हो चुकी हैं. फिल्म एक बड़े पैमाने पर बनी कहानी पर बेस्ड है, जिसमें हर किरदार का अलग वेट और इंपैक्ट दिखाने की कोशिश की गई है. अगर फिल्म की स्टोरी और प्रेजेंटेशन उतना ही दमदार निकले जितना कि उसका बज. तो ये रनटाइम इसकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी. थिएटर ओनर्स भी मानते हैं कि अगर कंटेंट ने पकड़ बना ली. तो धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला सकती है.