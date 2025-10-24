विज्ञापन
विशेष लिंक

खट्टर का बयान सिर्फ अंबेडकर पर हमला नहीं, संविधान और दलित समाज की गरिमा पर सीधा वार: अनुराग ढांडा

आप नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान की आलोचना की है.

Read Time: 3 mins
Share
खट्टर का बयान सिर्फ अंबेडकर पर हमला नहीं, संविधान और दलित समाज की गरिमा पर सीधा वार: अनुराग ढांडा
aap leader Anurag Dhanda
चंडीगढ़:

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान की आलोचना की है. उन्होंने कहा, खट्टर ने जो बातें कहीं हैं, वह किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने योग्य नहीं हैं. खट्टर का बयान सिर्फ एक नेता का बयान नहीं, बल्कि बीजेपी की दलित विरोधी सोच और नफरत की जड़ को उजागर करता है. बाबा साहब को संविधान निर्माता के रूप में छोटा दिखाने की कोशिश सीधे-सीधे दलित समाज का अपमान है.

उन्होंने कहा कि बीजेपी का इतिहास बाबा साहब और दलित समाज के अपमान से भरा पड़ा है. संसद में अंबेडकर को ट्रेंड बताकर उनका मजाक उड़ाया गया. संविधान बदलने की बात कर उनके बनाए संविधान को ठुकराने की कोशिश की गई. दलित समाज से आने वाले जज पर हमला कर उन्हें बदनाम करने की मुहिम चलाई गई. अब खट्टर ने बाबा साहब की भूमिका पर सवाल उठाकर वही गंदी सोच दोहरा दी है.

AAP के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पर अंबेडकर को लेकर दिए उनके बयान को लेकर निशाना साधा है.ढांडा ने कहा कि खट्टर दो बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज केंद्रीय मंत्री हैं. उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में ऐसी बातें करने पर शर्म आनी चाहिए. बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करना बीजेपी के डीएनए में है. उनका यह बयान सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर का नहीं, बल्कि पूरे देश के संविधान और दलित समाज का अपमान है.

अनुराग ढांडा ने कहा कि खट्टर की सोच बेहद घटिया और नफरत से भरी हुई है. हरियाणा में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने दलित समाज को कमजोर करने, बांटने और उनके अधिकारों को खत्म करने की हर कोशिश की. अब वह बाबा साहब पर टिप्पणी कर अपनी छोटी मानसिकता और बीजेपी की घृणित विचारधारा को सामने ले आए हैं.

अनुराग ढांडा ने कहा कि आम आदमी पार्टी मांग करती है कि केंद्रीय मंत्री खट्टर को तुरंत अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए. अगर बीजेपी खट्टर के बयान से सहमत है तो यह साफ हो जाएगा कि बीजेपी दलितों और बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ खुलकर खड़ी है. बाबा साहब का कद कोई छोटा नहीं कर सकता. वह संविधान निर्माता थे, हैं और रहेंगे. खट्टर जैसे नेता सिर्फ अपनी सोच को छोटा दिखा रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
AAP Leader Anurag Dhanda, Manohar Lal Khattar, Bhimrao Aambedkar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com