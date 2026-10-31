AAP ने जारी की पंजाब में 40 उम्मीदवारों की लिस्ट, भगवंत मान धुरी सीट से लड़ेंगे; देखें- पूरी सूची

आम आदमी पार्टी ने पंजाब में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. लिस्ट में कुल 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है. पंजाब के सीएम भगवंत मान धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. जबकि कई कैबिनेट मंत्रियों के नाम भी पहली लिस्ट में शामिल हैं. जेल में बंद मंत्री संजीव अरोड़ा फिर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पहली लिस्ट में ज्यादातर मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है. पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें आप ने 40 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान चुनाव से पहले ही कर दिया है.

पंजाब में आप की पहली लिस्ट में यह नाम

CM भगवंत मान धुरी से लड़ेंगे चुनाव

आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट में सीएम भगवंत मान का नाम भी शामिल है. वह संगरूर जिले की धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. वह 2022 में भी इसी सीट से चुनाव लड़े थे. भगवंत मान ने इस सीट से कांग्रेस के दलवीर सिंह गोल्डी को चुनाव हराया था.

जेल से चुनाव लड़ेंगे मंत्री संजीव अरोड़ा

पार्टी ने 37 विधायकों को फिर से टिकट दिया है. आप की पहली लिस्ट में जेल में बंद मंत्री संजीव अरोड़ा भी लुधियाना वेस्ट सीट से चुनाव लड़ेंगे. इसके अलावा अजनाला सीट से विधायक कुलदीप सिंह धालीवाला मैदान में होंगे और तरनतारन से हरमीत सिंह संधू, एमएएस नगर से कुलवंत सिंह उम्मीदवार हैं.

2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी. राज्य की 117 सीटों में से आप ने 92 सीटें जीती थी. पंजाब में बहुमत के लिए 59 सीटों की जरुरत होती है, जहां आप ने एकतरफा बहुमत हासिल किया था. पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव फरवरी के महीने तक हो सकते हैं.