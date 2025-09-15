इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर ट्रक ने कई राहगीरों को कुचला, दो की मौत

Indore Truck Accident: मध्‍य प्रदेश के इंदौर में सोमवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को टक्‍कर मार दी. इस दौरान कई लोग भी ट्रक की चपेट में आ गए. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्‍य लोग घायल भी बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरातफरी मच गई. अचानक से हुए हादसे के बाद नाराज लोगों का गुस्‍सा फूट पड़ा. गुस्‍साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया. वहीं ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे हादसे को लेकर पूछताछ की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा इंदौर के एयरपोर्ट रोड स्थित शिक्षक नगर में हुआ. अनियंत्रित ट्रक ने कुछ वाहनों को टक्‍कर मारते हुए लोगों पर चढ़ा दिया. यह हादसा अंकित होटल से गीतांजलि अस्पताल के बीच हुआ.

बेकाबू ट्रक ने मारी टक्‍कर, दो की मौत

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह ने बताया कि एरोड्रम रोड पर एक बेकाबू ट्रक ने कुछ गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई. उन्होंने कहा, 'शुरुआती तौर पर घटनास्थल पर दो लोगों की मौत होने और दो लोगों के घायल होने की सूचना है.'

सिंह ने बताया कि ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

बांठिया अस्पताल के बाहर लगी भीड़

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्‍पताल में पहुंचाया. इंदौर के बांठिया अस्पताल के बाहर बड़ी संख्‍या में लोगों की भीड़ लग गई.

हादसे के बाद लोग नाराज, ट्रक में लगाई आग

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग भड़क उठे और उन्‍होंने ट्रक को आग लगा दी. ट्रक से आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठती देखी गई है.