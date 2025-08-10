Breaking News Share Twitter

WhatsApp

WhatsApp Facebook

Reddit

Reddit Email

दिल्ली में एक तेज रफ्तार 'थार' ने शख्स को कुचला, राष्ट्रपति भवन से महज 2 किलोमीटर दूर हुई घटना

दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने एक शख्स को कुचल दिया. घटना में पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के अनुसार घटना चाणक्यपुरी में उस जगह हुई है जो राष्ट्रपति भवन से महज दो किलोमीटर की दूरी पर है. पुलिस ने इस मामले में कार (थार) चालक को हिरासत में ले लिया है. इस घटना में घायल हुए शख्स का फिलहाल इलाज चल रहा है. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है.

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि ये घटना कार की तेज रफ्तार के कारण हुई है. आरोपी कार चालक ने सड़क किनारे चल रहे दोनों शख्स को टक्कर मारी और बाद में अपनी गाड़ी को नियंत्रण में नहीं रख पाया. इसके बाद उनकी कार सामने डिवाइडर से जा टकराई. इस घटना में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी शख्स की उम्र 26 साल है. आरोपी ने अपने दोस्त की कार ली थी. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कार चलाते समय उसकी आंख लग गई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी ने घटना के समय शराब पी हुई थी या नहीं.

घटना की सूचना मिलते ही फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच गई है. साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है. पुलिस की जांच कार के अंदर से शराब की बोतलें भी मिली हैं. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्मट के लिए भेज दिया गया है. मरने वाले शख्स की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है.