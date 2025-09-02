मां सीता के मायके नेपाल के जनकपुरी तक ससुराल अयोध्या से जाएगी खास ट्रेन 

राम मंदिर और अयोध्‍या के लिए कई ट्रेनें चलाने के बाद भारत सरकार ने मां सीता के ससुराल को उनके मायके से जोड़ने का मन बना लिया है. सरकार भारत और नेपाल के बीच ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है. सूत्रों के अनुसार यूपी के अयोध्या से धाम से नेपाल के जनकपुर तक सीधी ट्रेन चलाने की कवायद जारी है. दोनों देशों के बीच सीधी ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है. फिलहाल दोनों देश की सरकारों के बीच इस मसले पर बातचीत जारी है.

जल्‍द दौड़ेगी ट्रेन

सीता जी के मायके से ससुराल तक सीधी ट्रेन सेवा जल्द शुरू होने की संभावना है. सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने से भारत-नेपाल के संस्कृत संबंधों को मजबूती मिलेगी और एक नया अध्याय साबित होगा. फिलहाल अभी देश के किसी शहर से जनकपुर तक कोई सीधी ट्रेन सेवा नहीं है. वर्तमान में बिहार के मधुबनी जिला स्थित जयनगर से नेपाल के जनकपुरधाम तक पैसेंजर ट्रेन चल रही है. अगर यह ट्रेन चलती है तो श्रद्धालुओं को दोनों जगहों पर सीधे रास्‍ते से आने का मौका मिल सकेगा.

पिछले साल से हैं खबरें

पिछले साल भी ऐसी खबरें आई थीं. साल 2024 में नेपाल के रेलवे डायरेक्‍टर जनरल निरंजन झा ने कहा था कि नेपाल के जनकपुर से भारत के अयोध्‍या तक ट्रेन चलाने का प्रस्‍ताव तैयार है. उन्‍होंने बताया था कि इस प्रस्‍ताव को नेपाल में भारत के राजदूत के पास भेजा जा चुका है. तब उन्‍होंने कहा था कि इस दिशा में दोनों देश एक समझौते पर पहुंच चुके हैं.

