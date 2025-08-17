मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, अधिक भीड़ होने के कारण बेहोश हुए कुछ लोग

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाने के लिए शनिवार को मथुरा-समेत ब्रज के सभी तीर्थ स्थलों पर लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा. जिधर भी नजर जा रही थी, वहीं लोगों के समूह नजर आ रहा था. मथुरा-वृंदावन में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया. इस मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान पहुंचे. जानकारी के अनुसार श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भीड़ बेकाबू हुई थी. श्रद्धालु बैरीकेट कूदने लगे थे. कुछ श्रद्धालुओं के गर्मी के कारण बेहोश होने की बात भी सामने आई है. प्रशासन ने स्थिति को अच्छे से संभाल. प्रशासन के अनुसार कुछ लोग मंदिर प्रागण में अधिक भीड़ होने के कारण बेहोश जरूर हुए थे लेकिन ना तो कोई घायल हुआ और ना ही किसी दूसरे तरह का कोई नुकसान हुआ है. स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है.

पुलिस प्रशासन सभी तीर्थयात्रियों एवं स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए सतर्क नजर आया. श्रीकृष्ण जन्मस्थान एवं उसके आसपास के ‘यलो जोन' समेत मथुरा की सड़कों एवं गलियों तक में चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी. सादा वर्दी में भी तैनात खुफिया पुलिस के दस्ते जगह-जगह तलाशी अभियान चलाकर यह सुनिश्चित खरने का प्रयास कर रहे थे कि कहीं कुछ भी गड़बड़ न होने पाए.

3,000 से ज़्यादा जवान तैनात

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि त्योहार के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर गई. शहर को सेक्टर और ज़ोन में विभाजित किया गया, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और 3,000 से ज़्यादा पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्यूआर कोड आधारित पार्किंग व्यवस्था भी शुरू की गई. पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कड़ी नज़र रख रही है.