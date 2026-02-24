क्रिकेट मैच को लेकर चर्चा, फिर हुई कहासुनी, सरकारी स्कूल के बाहर छात्र की हत्या, हिरासत में लिए गए 7 नाबालिग

कर्नाटक के शिवमोगा में यहां सुलेबैलू में एक सरकारी स्कूल के बाहर 16 वर्षीय एक लड़के की हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया है. पुलिस ने बताया कि घटना के बाद शहर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. यह घटना उरगाडूरू स्थित सरकारी उच्च विद्यालय के 'सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट' (एसएसएलसी) के छात्र संकेत (16) के परीक्षा से पहले आयोजित एक विशेष कक्षा में शामिल होने के बाद हुई.

पुलिस अधीक्षक (एसपी) निखिल बी. ने पत्रकारों को बताया कि संकेत ने अपने विद्यालय के बाहर लड़कों के एक समूह के बीच हो रही बहस में हस्तक्षेप किया था. वे लड़के एक क्रिकेट मैच को लेकर चर्चा कर रहे थे. एसपी ने कहा, 'उसकी पहचान के कुछ दोस्त भी इसमें शामिल थे. वे भी नाबालिग हैं और पहले उसी विद्यालय में पढ़ते थे. उन्होंने उसे हाथों से मारा. पिटाई किये जाने के बाद वह गिर पड़ा. जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी..'

उन्होंने बताया कि उसके सीने के पास प्रहार किया गया था. उन्होंने बताया कि उस प्रहार के कारण वह मौके पर ही गिर गया. एसपी ने बताया कि इस घटना में शामिल सभी सात नाबालिगों को हिरासत में ले लिया गया है. एसपी ने कहा कि हत्या के कारण का पता लगाना अभी बाकी है.

उन्होंने कहा, “हमारे पास अभी इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है. विस्तार से पूछताछ करने के बाद ही हमें पता चलेगा. कुछ लोगों का कहना है कि यह झगड़ा किसी मामूली बात को लेकर हुआ था, लेकिन हम अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं.”

इस घटना ने साम्प्रदायिक रंग ले लिया, जिससे अधिकारियों ने शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया. शिवमोगा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक एस.एन. चन्नाबसप्पा भी स्थिति का जायजा लेने के लिये अस्पताल पहुंचे.

