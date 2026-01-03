2 करोड़ रुपये! LIC की ये स्कीम देगी 100 साल की सुरक्षा, बच्चों की जिम्मेदारी आते ही मिलेगा कवरेज बढ़ाने का मौका

इंश्योरेंस के मामले में लंबे समय से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) देश में भरोसेमंद नाम बना हुआ है. इसका सबसे बड़ा कारण है लोगों की जरूरतों के हिसाब से पॉलिसी तैयार करना. इसी कड़ी में इंश्योरेंस दिग्गज ने हाल ही में एक नई पॉलिसी 'बीमा कवच' से पर्दा उठाया था, जो नौकरीपेशा और आम लोगों की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करती है. इनमें बचत से लेकर प्योर रिस्क प्रोटेक्शन तक शामिल है.

क्या है बीमा कवच प्लान?

बीमा कवच एक नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग प्योर रिस्क प्लान है, जिसे फिक्स्ड और गारंटीड डेथ बेनिफिट देने के लिए डिजाइन किया गया है. यह दो बेनिफिट स्ट्रक्चर प्रदान करता है. इनमें लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड शामिल हैं. इसी के साथ यह प्लान सिंगल, लिमिटेड और रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन के जरिए फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑफर करता है. इस बीच बेनिफिट्स एकमुश्त राशि के बजाय किस्तों में भी प्राप्त किए जा सकते हैं.

यह प्लान रेगुलर प्रीमियम के साथ लेवल सम एश्योर्ड ऑप्शन के तहत लाइफ-स्टेज बेनिफिट बढ़ाने की सुविधा भी देता है. इसके जरिए पॉलिसी होल्डर शादी या बच्चे के जन्म के बाद कवरेज बढ़ा सकते हैं.

पॉलिसी के फीचर्स

बीमा कवच के प्रमुख फीचर्स में शामिल हैं -

उम्र

बीमा कवच खरीदते समय कम से कम उम्र 18 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र 65 साल है. इस बीच 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों की एंट्री पर केस-टू-केस आधार पर बोर्ड की तरफ से अप्रूव्ड अंडरराइटिंग पॉलिसी और रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेंस सहित कई फैक्टर्स के आधार पर विचार किया जाएगा. मैच्योरिटी के समय कम से कम उम्र 28 साल और ज्यादा से ज्यादा 100 साल होनी चाहिए.

सम एश्योर्ड

प्लान का कम से कम बेसिक सम एश्योर्ड 2,00,00,000 रुपए है, जबकि ज्यादा से ज्यादा बेसिक सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है.

पेमेंट ऑप्शंस

प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शंस में सिंगल प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट (यानी 5, 10 और 15 साल) और रेगुलर प्रीमियम पेमेंट शामिल हैं.

डेथ बेनिफिट्स

इसमें दो डेथ बेनिफिट ऑप्शन मिलते हैं -

ऑप्शन i: लेवल सम एश्योर्ड

ऑप्शन ii: इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड.

पॉलिसी की टर्म डिटेल्स

पॉलिसी का कम से कम टेन्योर प्रीमियम पेमेंट के लिए चुने गए ऑप्शन पर निर्भर करती है. सिंगल प्रीमियम के लिए यह 10 साल है, लिमिटेड प्रीमियम के लिए यह 5, 10 और 15 साल है, जबकि रेगुलर प्रीमियम पेमेंट के लिए यह 10 साल है. पॉलिसी का ज्यादा से ज्यादा पीरियड 82 साल है, बशर्ते मैच्योरिटी पर ज्यादा से ज्यादा उम्र (यानी, कवर खत्म होने की उम्र) 100 साल हो.