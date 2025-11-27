धनुष-बाण थामे 77 फीट ऊंचे राम... कल गोवा में PM मोदी करेंगे अनोखी मूर्ति का अनावरण, जानें खासियत

अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में भगवान राम की 77 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार, 28 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी गोवा के गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ में इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे. यह कार्यक्रम मठ के 550 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है. प्रतिमा कांस्य से बनी है और इसका स्वरूप अयोध्या की मूर्ति से काफी मिलता-जुलता है. भगवान राम के हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर सौम्यता व दिव्यता का भाव है.

इस प्रतिमा को नोएडा के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है. राम सुतार वही कलाकार हैं जिन्होंने गुजरात में सरदार वल्लभभाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डिजाइन की थी. गोवा में राम प्रतिमा के साथ एक रामायण थीम पार्क और राम संग्रहालय भी बनाया जा रहा है.

गोकर्ण पर्तगाली मठ के 550 वर्ष पूरे

गोकर्ण पर्तगाली मठ के 550वें वर्ष के उपलक्ष्य में 24 नवंबर से विशेष कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, जो 31 दिसंबर तक चलेंगे.इसमें 550 करोड़ रुपए का राम नाम जप अभियान, भजनी सप्ताह और 11 दिन का उत्सव शामिल है. इस दौरान भजन-कीर्तन और विशेष पूजा-पाठ का आयोजन होगा.

गोकर्ण पर्तगाली मठ सारस्वत ब्राह्मण समुदाय का एक सम्मानित धार्मिक केंद्र है. इसकी स्थापना 1656 ईसवीं में श्री राम चंद्र तीर्थ ने की थी. मठ में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मुख्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं. देशभर में इस मठ की 33 शाखाएं हैं.