अजमेर स्टेशन पर दादर एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की साजिश, मचा हड़ंकप, 3 युवक हिरासत में

अजमेर स्टेशन पर दादर एक्सप्रेस को बम से उड़ाने सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया. तुरंत जांच एजेंसी ने सुरक्षा व्यव्सथा संभाली. दरअसल दादर एक्सप्रेस को उड़ाने की कथित धमकी की सूचना मिलते ही बुधवार को अजमेर रेलवे स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, तीन युवक एक ऑटो में बैठकर ट्रेन को उड़ाने की बात आपस में कर रहे थे. इस बातचीत की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया. स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और कर्मचारियों में भी दहशत फैल गई.

तीनों संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर खंगाला जा रहा कॉल डिटेल

सूचना पर अजमेर पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ, क्लॉक टावर थाना पुलिस सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत रेलवे स्टेशन पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था संभाली. तीनों संदिग्ध युवकों को मौके से हिरासत में लेकर जीआरपी थाने ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने तीनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और उनकी कॉल डिटेल निकाली जा रही है, ताकि धमकी की गंभीरता और संदिग्ध बातचीत की पुष्टि की जा सके.

प्लेटफॉर्म पर तलाशी अभियान चलाते जवान.

स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों में भी चली तलाशी

इधर, संभावित खतरे को देखते हुए रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म्स पर जांच अभियान तेज कर दिया गया है. डॉग स्क्वॉड, मेटल डिटेक्टर और बम डिस्पोजल टीम को भी मौके पर बुलाया गया. पुलिस कर्मियों ने सभी आने-जाने वाले यात्रियों की कड़ी तलाशी शुरू की और स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों की भी जांच की.

स्टेशन के बाहरी इलाकों में की गई जांच.

मजाक या गंभीर साजिश, चल रही जांच

यात्रियों के बैग, लगेज और संदिग्ध सामान को विशेष रूप से चेक किया जा रहा है.अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और जांच जारी है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि तीनों युवक मज़ाक कर रहे थे या वास्तव में कोई गंभीर साजिश रची जा रही थी. स्टेशन पर सुरक्षा और सतर्कता को देखते हुए अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है.

मालूम हो दिल्ली के लालकिले में हुए कार ब्लास्ट के बाद बम धमाके की हर सूचना पर सुरक्षा एजेंसियों पूरी मुस्तैदी दिखा रही है. बीते दिनों यूपी के कई शहरों में भी बम धमाके की सूचना मिली थी. मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी.

