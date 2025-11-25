मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, कई घंटों तक चप्पे-चप्पे की जांच, निकली ये कहानी

Maa Vindhyavasini Temple News: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित विश्व विख्यात आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया. बीती रात यह धमकी मिली, जिसके बाद मिर्जापुर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट किया गया. फौरन रात में ही मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई. जांच शुरू हुई. रात से शुरू हुई जांच मंगलवार दिन निकलने तक जारी रही. मंदिर के चप्पे-चप्पे को खंगाला गया. बम डिस्पोज़ल स्क्वॉड के साथ डॉग स्क्वायड, पुलिस और मंदिर प्रशासन की टीम लगातार मंदिर का हर कोना, हर गली, सीढ़ी को खंगालती रही.

रात में लखनऊ कंट्रोल रूम को आया था फोन

बताया गया कि सोमवार देर रात 112 लखनऊ कंट्रोल रूम पर एक अज्ञात कॉलर ने मंदिर को उड़ाने की धमकी भरी चेतावनी दी थी. फोन कॉल के साथ ही यूपी पुलिस सिस्टम अलर्ट हो गया और मामले को शीर्ष प्राथमिकता पर लिया गया. धमकी मिलते ही भारी पुलिस बल, पीएसी और बम डिस्पोज़ल स्क्वॉड तुरंत विंध्याचल के लिए रवाना हुए.

मंदिर परिसर की जांच में लगे जवान.

विंध्यवासिनी मंदिर, अष्ठभुजा धाम, कालीखोह मंदिर में हुई चेंकिग

रात होते ही विंध्यवासिनी मंदिर परिसर, अष्ठभुजा धाम और कालीखोह मंदिर में सघन चेकिंग शुरू हो गई. हर कोना, हर गली, हर सीढ़ी और आसपास के पूरे क्षेत्र को पुलिस ने खंगाला डाला. बम स्क्वॉड ने उपकरणों की मदद से संवेदनशील स्थानों की तकनीकी जांच की. रातभर चली इस कार्रवाई के बाद सुबह होते ही दिन में भी पुनः व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

दिन-रात चली मंदिर की जांच

इस दौरान मंदिर मार्ग, पार्किंग स्थल, घाट, पहाड़ी मार्ग और भीड़भाड़ वाले पूरे इलाके को दोबारा स्कैन किया गया. रात और दिन—दोनों चरणों में सुरक्षा जांच को अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है. इस बीच, सर्विलांस और साइबर टीम ने तेजी दिखाते हुए धमकी देने वाले संदिग्ध की लोकेशन ट्रेस की और प्रयागराज से एक युवक को हिरासत में लिया.

प्रयागराज से पकड़ में आया अर्धविक्षिप्त

कई घंटों तक जांच के बाद पकड़ में आया युवक अर्धविक्षिप्त बताया जा रहा है. बताया गया कि उसका 20 साल से इलाज चल रहा था. पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है, ताकि धमकी के पीछे की मंशा, किसी नेटवर्क या साजिश की संभावना को स्पष्ट किया जा सके. एजेंसियां किसी भी खतरे को हल्के में लेने से साफ इनकार कर रही हैं.

जांच-पड़ताल से श्रद्धालुओं की बढ़ी परेशानी

हालांकि मंदिर परिसर फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है. धमकी के बाद पहली बार प्रशासन ने पार्किंग, प्रवेश द्वारों और पूरे क्षेत्र की चप्पे-चप्पे पर सघन चेकिंग करवाई. पुलिस ने साफ निर्देश दिया है कि अब सुरक्षा में जरा भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जांच-पड़ताल के दौरान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ा.

