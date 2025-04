केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्‍मू-कश्‍मीर के दौरे पर हैं. ऐसे में अलगाववादी संगठनों ने हुर्रियत कॉन्‍फ्रेंस से खुद को अलग कर लिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्‍स पर एक पोस्‍ट में यह जानकारी दी है. इन संगठनों ने हुर्रियत का साथ छोड़कर भारतीय संविधान पर भरोसा जताया है. इसे कश्मीर के भीतर भारतीय संविधान को लेकर बढ़ते भरोसे के एक मजबूत संकेत के तौर पर देखा जा सकता है.

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लिखा है कि जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट जैसे तीन और संगठनों ने हुर्रियत से खुद को अलग कर लिया है. यह कश्मीर के अंदर भारत के संविधान में लोगों के भरोसे को दिखाता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकजुट और शक्तिशाली भारत के विजन को और भी बल मिला है क्योंकि 11 ऐसे संगठन अब अलगाववाद से दूर हो गए हैं और भारतीय संघ को समर्थन दिया है.

Three more organizations, namely Jammu Kashmir Islamic Political Party, Jammu and Kashmir Muslim Democratic League, and Kashmir Freedom Front, disassociate themselves from the Hurriyat. It is a prominent demonstration of the people's trust in the Constitution of India within the…