31 minutes ago
नई दिल्ली:

संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है. इस सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को हुई थी. बीते एक महीने में संसद की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने अलग-अलग मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया. खास तौर पर बिहार में SIR का मुद्दा सदन के अंदर और बाहर छाया रहा. विपक्षी सांसद सदन में SIR पर चर्चा की मांग कर रहे हैं.

बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन अहम बिल पेश किए. विपक्ष ने इन तीनों को बिलों के विरोध में सदन में जमकर हंगामा किया. विपक्ष के हंगामे के बीच ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से बैन लगाने वाले ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 को लोकसभा में पास हुआ.     


Parliament Monsoon session 2025 Live: 

Aug 21, 2025 06:46 (IST)
इस सत्र में होनी थी 18 बैठकें

आपको बता दें कि जिस समय इस सत्र की शुरुआत हो रही थी उस दौरान ये तय किया गया था कि 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच चलने वाले इस मॉनसून सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी. जबकि इस दौरान 15 से ज्यादा बिल पाश होने थे. केंद्र सरकार को 8 नए बिलों को पेश करना था जबकि 7 पुराने लंबित बिलों को भी सदन के पटल पर रखा जाना था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

फॉलो करे:
