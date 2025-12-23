ओडिशा में 22 माओवादियों ने किया सरेंडर, 5 से 27 लाख तक का था इनाम

ओडिशा के मलकानगिरी जिले में मंगलवार को 22 माओवादियों ने सामूहिक रूप से आत्‍मसमर्पण किया है. ओडिशा में यह इस साल का पहला बड़ा आत्‍मसमर्पण है. इन माओवादियों ने मलकानगिरी पुलिस के सामने आत्‍मसमर्पण किया. इनमें से हर एक पर लाखों का इनाम घोषित किया गया था. जिला प्रशासन ने बताया कि आत्‍मसर्मण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी और उन्‍हें समाज की मुख्‍य धारा से जोड़ने के लिए समर्थन दिया जाएगा. हालिया दौर में विभिन्‍न राज्‍यों में बड़ी संख्या में माओवादियों ने आत्‍मसर्मण किया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों में एक संभागीय समिति सदस्य, छह एसीएम के साथ ही 15 पार्टी सदस्य शामिल हैं. हर एक पर 5.5 लाख रुपये से लेकर 27.5 लाख रुपये तक का इनाम था.

प्रशासन उपलब्‍ध कराएगा आर्थिक सहायता

इस मामले में पुलिस महानिदेशक वाईबी खुराना विस्तृत जानकारी साझा कर सकते हैं. हालांकि सूत्रों ने पुष्टि की है कि आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों में एसीएम और डीसीएम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जिन पर 5.5 लाख रुपये से लेकर 27.5 लाख रुपये तक का इनाम घोषित किया गया था.

जिला प्रशासन ने साफ किया है कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को प्रशासन की ओर से आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी और समाज में की मुख्‍य धारा में शामिल होने के लिए उन्‍हें समर्थन दिया जाएगा.

ओडिशा के ये जिले हैं सबसे ज्‍यादा प्रभावित

ओडिशा का कालाहांडी, कंधमाल, बालांगीर, मलकानगिरी, कोरापुट, नबरंगपुर, नुआपड़ा, रायगढ़ा और बौध जिलों में माओवादियों का प्रभाव है. हालांकि इनमें से छह जिले छत्तीसगढ़ से सटे हैं, जिन्‍हें माओवादियों के गढ़ के रूप में जाना जाता है. इनमें कोरापुट, मलकानगिरी, कालाहांडी, नबरंगपुर, नुआपड़ा और बालांगीर जिले शामिल हैं.