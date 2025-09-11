विज्ञापन
2 घंटे तक विमान में फंसे रहे 200 यात्री, नहीं चला AC ...साढ़े छह घंटे बाद दूसरे विमान से भरी उड़ान

बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान से संचालित उड़ान संख्या एआई2380 को बुधवार रात करीब 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरनी थी, लेकिन इसमें देरी हो गई. विमान का एसी नहीं चलने से यात्री अखबारों और पत्रिकाओं से हवा करते देखा गया.

2 घंटे तक विमान में फंसे रहे 200 यात्री, नहीं चला AC ...साढ़े छह घंटे बाद दूसरे विमान से भरी उड़ान
  • दिल्ली से सिंगापुर जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान AI2380 में एयर कंडीशनिंग में खराबी के कारण देर हुई.
  • AC में खराबी आ गई और दो घंटे बाद यात्रियों को विमान से नीचे उतार दिया गया. बाद में अन्‍य विमान से भेजा गया.
  • एयर इंडिया ने खेद जताया और कहा कि यात्रियों को नियमित सूचना दी गई और जलपान-भोजन की व्‍यवस्‍था की गई.
नई दिल्‍ली :

यात्री विमानों में तकनीक खराबी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. हाल ही में एक बार‍ फिर ऐसा ही मामला सामने आया है और हर बार की तरह इस बार भी यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी है. सिंगापुर जाने वाले एयर इंडिया के एक विमान में सवार 200 से अधिक यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा, जब एयर कंडीशनिंग प्रणाली में खराबी आ गई और करीब दो घंटे तक विमान में बैठे रहने के बाद उन सभी यात्रियों को नीचे उतार दिया गया. बाद में करीब साढ़े छह घंटे बाद यात्रियों को दूसरे विमान से रवाना किया गया.

बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान से संचालित उड़ान संख्या एआई2380 को बुधवार रात करीब 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरनी थी, लेकिन इसमें देरी हो गई. विमान में मौजूद ‘पीटीआई' के एक पत्रकार के अनुसार, विमान की एयर कंडीशनिंग प्रणाली और बिजली आपूर्ति खराब थी.

अखबार-मैगजीन से हवा करते दिखे यात्री

उन्होंने बताया कि लगभग दो घंटे विमान में बैठे रहने के बाद सभी यात्रियों को उतारकर टर्मिनल भवन ले जाया गया. हालांकि चालक दल ने 200 से अधिक यात्रियों को विमान से उतारने के फैसले की कोई खास वजह नहीं बताई.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में यात्रियों को अखबारों और पत्रिकाओं से हवा करते देखा गया. इस दौरान यात्री बेहद परेशान नजर आए. 

यात्रियों को परेशानी, एयर इंडिया का बयान 

बाद में एयर इंडिया प्रवक्ता ने कहा, “10 सितंबर को दिल्ली से सिंगापुर जाने वाली उड़ान AI2380, प्रस्थान से पहले केबिन कूलिंग में समस्या के कारण लेट हो गई. यात्रियों को देरी के बारे में नियमित रूप से सूचित किया जाता रहा और दिल्ली में हमारे ग्राउंड स्टाफ ने एयरपोर्ट पर यात्रियों के जलपान और भोजन सहित हर संभव सहायता प्रदान की. विमान बदलने के बाद उड़ान भारतीय समयानुसार सुबह 05:36 बजे रवाना हुई. यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है. एयर इंडिया में हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.”

स्‍पाइसजेट में भी खराबी की सूचना मिली

इसके अलावा आज भी एक घटना सामने आई है, जिसमें दिल्ली से काठमांडू के लिए उड़ान भरने वाला स्पाइसजेट का एक विमान जमीन पर मौजूद एक अन्य विमान द्वारा टेलपाइप में आग लगने की सूचना मिलने के बाद बे में वापस लौट आया. कॉकपिट में कोई चेतावनी या संकेत नहीं देखे गए, लेकिन पायलटों ने एहतियाती सुरक्षा उपाय के तौर पर वापस लौटने का फैसला किया.

विमान की विस्तृत जांच की गई और कोई असामान्यता नहीं पाई गई. विमान को अब परिचालन के लिए मंजूरी दे दी गई है और वह शीघ्र ही उड़ान भरेगा.

