भारत समेत दुनिया भर की लेखिकाओं का नया कहानी संग्रह जारी

लघु कहानियों का संग्रह जारी

राजधानी दिल्ली में हाल ही में दुनिया भर की महिला लेखकों (Female writers) द्वारा लिखित नया कहानी संग्रह जारी हुआ. जिसमें लेखिकाओं की 18 लघु कहानियां (Short Stories) "द पंच मैगज़ीन एंथोलॉजी ऑफ़ न्यू राइटिंग: सेलेक्ट स्टोरीज़ बाय वूमेन राइटर्स" ("The Punch Magazine Anthology of New Writing: Select Stories by Women Writers") शामिल है. संग्रह की 18 लघु कथाएँ दर्शाती हैं कि कैसे संस्कृति, अतीत के अलावा, साहित्य को सूचित और प्रकाशित करती है. नियोगी पुस्तकों द्वारा प्रकाशित पुस्तक का संपादन और परिचय द पंच मैगज़ीन के संस्थापक और प्रकाशक शिरीन क़ादरी द्वारा किया गया है. कश्मीर से केरल तक, और वाशिंगटन और लंदन से रोम तक - उन स्थानों की सांस्कृतिक नींव में डूबे हुए - कहानियों का दावा है कि घर के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर व्यक्तियों की चिंताओं और व्यस्तताओं को चित्रित किया गया है.