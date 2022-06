Thigh फैट से पाना है छुटकारा तो ये 3 योगासन हैं आपके लिए बड़े काम के.....

Thigh Workout: कई बार कमजोर मेटाबॉलिज्म के कारण भी जांघों पर फैट जमा होने लगता है.

How To Get Rid Of Thigh Fat: मोटापा आज के समय की एक गंभीर समस्या में से एक है. फिर चाहे वो लटकता पेट हो या जांघों पर जमी चर्बी (Thigh fat), असल में पेट की चर्बी को तो कम करना आसान है लेकिन जांघों की चर्बी को पिघलाना इतना आसान नहीं है. जांघों पर जमा चर्बी के कई कारण हो सकते हैं. जैसे बढ़ती उम्र, जेनेटिक्स, लिंग, वेट गेन, डाइट और लाइफस्टाइल आदि. कई बार कमजोर मेटाबॉलिज्म के कारण भी जांघों पर फैट जमा होने लगता है. अब सवाल ये है कि इसे कैसे कम किया जाए, क्योंकि पेट की चर्बी को तो कम करने के लिए हमारे पास कई ऑप्शन मौजूद होते हैं, लेकिन जांघों की चर्बी को कैसे कम करें ये जानकारी कम ही होती है. तो अगर आप भी जांघों की चर्बी को कम करना चाहते हैं, तो इन योगासन को कर सकते हैं.

इन योगासन की मदद से कर सकते हैं थाई फैट को कम- Best Yoga Pose For Reduce Thigh Fat: