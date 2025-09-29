विज्ञापन
विशेष लिंक

फ्लैट टमी चाहिए तो बस कर लें ये 3 योगासन, घर बैठे हो जाएगी पेट की चर्बी गायब

Yoga Se Vajan Kaise Kam Kare: अगर आप जिम नहीं जा सकते या कोई हार्ड वर्कआउट नहीं करना चाहते, तो योग वजन कम करने के लिए आपके लिए एक बेहतर और असरदार विकल्प हो सकता है. योग न केवल शरीर को लचीला बनाता है, बल्कि आपके मानसिक तनाव को भी कम करता है.

Read Time: 3 mins
Share
फ्लैट टमी चाहिए तो बस कर लें ये 3 योगासन, घर बैठे हो जाएगी पेट की चर्बी गायब
Yoga Se Vajan Kaise Kam Kare: वजन कम करने के लिए योगा असरदार साबित हो सकती है.

Yoga Se Vajan Kaise Kam Kare: पेट पर जमी फैट न केवल देखने में खराब लगती है, बल्कि कई गंभीर बीमारियों की वजह भी बन सकती है. मोटापा खासकर पेट के आसपास हो, तो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल के रोगों का खतरा काफी बढ़ जाता है. इसके साथ ही यह आत्मविश्वास को भी धीरे-धीरे कम करने लगता है. ऐसे में फैट को कम करना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी जरूरी है. अगर आप जिम नहीं जा सकते या कोई हार्ड वर्कआउट नहीं करना चाहते, तो योग आपके लिए एक बेहतर और असरदार विकल्प हो सकता है. योग न केवल शरीर को लचीला बनाता है, बल्कि आपके मानसिक तनाव को भी कम करता है.

Latest and Breaking News on NDTV

योग की मदद से करें वजन कम (Yoga Se Vajan Kaise Kam Kare)

नौकासन:- इस आसन में शरीर को नाव जैसी स्थिति में लाना होता है. जब आप पीठ के बल लेटकर धीरे-धीरे अपने सिर और पैरों को ऊपर उठाते हैं, तो पेट की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं. यह सिकुड़न पेट के अंदर जमी चर्बी को एक्टिव करती है और उसे पिघलाने की प्रक्रिया शुरू होती है. इस आसन में जितनी देर आप टिके रहते हैं, उतनी ही ज्यादा मेहनत आपकी कोर मसल्स करती हैं, जिससे टमी टोन होने लगता है. यह आसन पेट के अलावा जांघ और कमर के हिस्से को भी मजबूत बनाता है.

ये भी पढ़ें- इन तरीकों से लोहे जैसी हो जाएगी Immunity, बीमारियां भागेंगी दूर

भुजंगासन:- इसे करते वक्त शरीर को फर्श पर उल्टा लेटाकर धीरे-धीरे अपनी छाती को ऊपर उठाना होता है. जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आपके पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आने लगता है. इस खिंचाव की वजह से पेट के अंदरूनी हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जमा फैट पिघलने लगता है. यह आसन पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है, जिससे पेट की सूजन और गैस की समस्या भी दूर होती है.

पवनमुक्तासन:- जिन लोगों को पेट में गैस और अपच जैसी समस्याओं की शिकायत रहती है, उनके लिए यह आसन काफी फायदेमंद है. इस आसन में जब आप घुटनों को छाती की ओर खींचते हैं और सिर को घुटनों से मिलाने की कोशिश करते हैं, तो पेट पूरी तरह सिकुड़ता है. यह सिकुड़न आपके पाचन तंत्र को एक्टिव करती है और पेट के अंदर की चर्बी को धीरे-धीरे कम करने लगती है. रोजाना इस आसन को करने से पेट हल्का लगता है और ब्लोटिंग की शिकायत भी नहीं होती.

ये भी पढें-  शरीर के लिए दुश्मन नहीं है कोलेस्ट्रॉल, यहां समझें पूरी गणित

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yoga Se Vajan Kaise Kam Kare, Vajan Kaise Kam Kare, Vajan Kaise Kam Kare In Hindi, Vajan Kaise Kam Kare Exercise
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com