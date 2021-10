Yoga Poses For Digestive Health: खाने को जल्दी और अच्छे ढंग से पचाने के लिए बेहद लाभकारी हैं ये 5 योग आसन

Yoga Poses For Digestive Health: योग की भूमिका केवल शांत और लचीला रखने तक ही सीमित नहीं है.

शारीरिक गतिविधि के इस प्राचीन भारतीय रूप के असंख्य लाभ हैं.

योग का अभ्यास पेट की सभी स्थितियों में प्रभावी हो सकता है.

Which Asana To Do After Eating: योग की भूमिका केवल शांत और लचीला रखने तक ही सीमित नहीं है. शारीरिक गतिविधि के इस प्राचीन भारतीय रूप के असंख्य लाभ हैं. आपके ब्लड प्रेशर को कम करने से लेकर पीसीओएस के लक्षणों से राहत प्रदान करने तक योग अपने अद्भुत स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है और अब दुनिया भी इसे महसूस कर चुकी है. बहुतों को पता नहीं होगा, लेकिन योग पाचन संबंधी समस्याओं जैसे सूजन, पेट दर्द, एसिडिटी, कब्ज और लूज मोशन से राहत दिलाने में भी कारगर माना जाता है. चाहे आपको अधिक खाने या दवा के कारण पेट में परेशानी हो, योग का अभ्यास सभी स्थितियों में प्रभावी हो सकता है. यहां कुछ सामान्य योगासन हैं जिन्हें आप पाचन संबंधी समस्याओं से राहत पाने के लिए किया जा सकता है.

पाचन तंत्र को इंप्रूव करते हैं ये योग आसन | These Yoga Asanas Improve The Digestive System