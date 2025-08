IND vs ENG, 5th Test: 'तो वह टीम...' माइकल वॉन की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया ओवल टेस्ट का विजेता

Michael Vaughan Predicted the winner of IND vs ENG 5th Test : ओवल टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. भारत ने इंग्लैंड को 374 रन का टारगेट दिया है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने एक विकटे 50 रन पर गिर गए थे. अब इंग्लैंड को 324 रन और बनाने हैं. वहीं, भारतीय गेंदबाज के पास 9 विकेट लेकर इतिहास रचने का मौका होगा .ऐसे में अब चौथा दिन काफी अहम है. यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम इस टेस्ट मैच को जीतने में सफल रहेगी. वहीं, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर उस टीम का नाम बताया है जो इस लक्ष्य को हासिल करने में सफल रह सकती है. वॉन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, 'यदि कोई टीम इस लक्ष्य का पीछा कर सकती है तो वह इंग्लैंड कर सकती है'

If any team can chase this target England can .. #ENGvIND — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) August 2, 2025

पूर्व इंग्लैंड कप्तान को पूरा भरोसा है कि इंग्लैंड ही वह टीम है जो इस विशाल लक्ष्य 374 रन को हासिल करने में सफल रह सकते हैं. अब ये देखना है कि वॉन का यह भरोसा चौथे दिन सही साबित होती है या नहीं. (England vs India, 5th Test, Kennington Oval, London, India tour of England, 2025)

मैच की बात करें तो आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने जीत के लिए रिकॉर्ड 374 रन का लक्ष्य देने के बाद इंग्लैंड का 50 रन पर एक विकेट चटकाने में सफल रहा. भारत को सीरीज को 2-2 से बराबर करने के लिए और 9 विकेट की जरूरत है जबकि इंग्लैंड के सामने जीत के लिए और 324 रन बनाने की मुश्किल चुनौती है.

दिन के आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली (14) को बोल्ड का भारत को बड़ी सफलता दिलायी। इस समय बेन डकेट 34 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है. क्रॉली के आउट होते ही दिन के खेल की समापन की घोषणा कर दी गयी.