Year ender 2025 : 2025 में Gym नहीं, ये 5 सबसे बड़े होम वर्कआउट रहें ट्रेंडिंग

2025 trending home exercise : साल 2025 में फिटनेस का मतलब सिर्फ जिम जाकर भारी-भरकम मशीनों पर पसीना बहाना नहीं रहा. अब लोगों ने स्मार्ट तरीके से घर पर ही खुद को फिट रखना शुरू कर दिया है. भागदौड़ भरी जिंदगी में रोजाना जिम जाने का टाइम किसको मिलता है, इसी वजह से घर पर की जाने वाली एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, योग और जोन 2 कार्डियो सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहीं. इसमें स्मार्टवॉच और ऑनलाइन क्लास ने भी खूब मदद की, ताकि लोग कम समय में भी अपनी बॉडी और माइंड को फिट रख सकें.

2025 के टॉप होम फिटनेस ट्रेंड्स

यह सबसे आसान और असरदार एक्सरसाइज साबित हुई, खासकर शुरुआती लोगों के लिए. बस घर की छत या आस-पास थोड़ा टहलना शुरू करो. लोगों ने इसे स्मार्टवॉच से ट्रैक करना शुरू कर दिया, जिससे पता चला कि उन्होंने कितनी कैलोरी बर्न की और हार्ट हेल्थ कैसी है.

बिना किसी मशीन के, पैरों, कूल्हों और कोर को मजबूत करने के लिए 'स्क्वैट्स' हर किसी की पसंद बने रहे. ये सिंपल है और कहीं भी किए जा सकने वाला सबसे असरदार वर्कआउट है.

समय की कमी थी, तो वर्चुअल योग क्लासेस ने कमाल कर दिया. घर बैठे आराम से योग और प्राणायाम करने से न सिर्फ शरीर फिट रहा, बल्कि मानसिक शांति भी मिली.

यह नाम भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका मतलब है कि शरीर को फुर्तीला और लचीला बनाना. इस ट्रेनिंग से शरीर की कार्यक्षमता बढ़ती है और रोजमर्रा के काम करते समय शरीर में दर्द या अकड़न कम होती है.

यह पहले सिर्फ प्रोफेशनल एथलीट करते थे, पर 2025 में आम लोगों ने भी इसे अपनाया. इसमें मीडियम स्पीड से एक्सरसाइज़ करते हैं, जैसे धीमी जॉगिंग या साइकिल चलाना, जिससे शरीर की क्षमता धीरे-धीरे बढ़ती है और यह लंबे समय तक फिट रहने में मदद करता है.

फिटनेस सिर्फ शरीर तक नहीं रही. ऑनलाइन क्लासेस (वर्चुअल फिटनेस) ने घर से ही एक्सरसाइज करने का ऑप्शन दिया और स्मार्ट गैजेट्स से हेल्थ को ट्रैक करना बाएं हाथ का खेल हो गया.

इसके अलावा 'माइंडफुलनेस वर्कआउट' पर भी जोर दिया गया, जिसका मतलब है कि दिमाग को भी शांत और फोकस्ड रखना उतना ही जरूरी है जितना बॉडी को फिट रखना.





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)