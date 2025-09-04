सोने से पहले 15 मिनट तक गुनगुने पानी में रखें पैर, फिर मिलेंगे चमत्कारिक फायदे

Foot Soak Benefits Before Sleep: जैसे हम अपने चेहरे की केयर करते हैं, वैसे ही पैरों की करनी चाहिए. बताया जाता है, जो लोग अपने पैरों की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, उनकी हेल्थ काफी अच्छी रहती है. ऐसे में एक्सपर्ट हमेशा सोने से पहले पैरों को गुनगुने गर्म पानी में भिगोने की सलाह देते हैं. जिसके कई फायदे हैं. अगर आप भी अपनी पैरों की केयर करना चाहते हैं तो इसे अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं, सोने से पहले 15 मिनट तक गुनगुने पानी में पैर रखने के क्या- क्या फायदे होते हैं.

सोने से पहले पैरों को गर्म पानी में भिगोने के फायदे (Benefits of Soaking Feet In Warm Water Before Sleeping)

पैरों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप बिना किसी परेशानी के चल-फिर सकें. आपको बता दें, पैरों के तलवों में एक्यूप्रेशर पॉइंट सीधे ब्रेन से जुड़े होते हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है कि पैरों को गुनगुने पानी में भिगोने से दिमाग को शांत करने, नींद में सुधार करने में मदद मिलती है. इसी के साथ जब आप पैर को गुनगुने में पानी में भिगोते हैं, तो उस दौरान ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. इसी के साथ मानसिक स्थिति में सुधार होता है.

ये भी पढ़ें: किस कैंसर की दवा सबसे ज्यादा महंगी होती है? जानें इसके लक्षण, कारण और इलाज

स्ट्रेस दूर होता है

अगर आप लंबे समय से परेशान चल रहे हैं और रातभर सही से सो नहीं पाते हैं तो गुनगुने पानी में पैर भिगोना शुरू कर देना चाहिए. बता दें ऐसा करने से नींद तो अच्छी आती ही है, साथ ही आप स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगे. इसी के साथ गर्म पानी में पैर भिगोने से जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों को काफी आराम मिलता है.

पैरों को गुनगुने पानी में कैसे भिगोए? How To Soak Feet in Lukewarm Water?

अपने पैरों को गुनगुने पानी में भिगोने के लिए, एक साफ बाल्टी लीजिए. जिसमें गर्म पानी डालें और एक बार पैर के अंगूठे से छूकर देखिए कि पानी का टेंपरेचर पैर भिगोने के लिए सही है या नहीं. अगर पानी का टेंपरेचर सही है, तो धीरे- धीरे अपने पैर बाल्टी में डाल लीजिए और 15-20 मिनट तक पैरों को पूरी तरह से डुबोकर रखिए, ताकि मांसपेशियों को आराम मिले और स्किन मुलायम हो जाए.

भिगोने के बाद अपने पैरों को साफ तौलिए से सुखाएं और अच्छी तरह से मॉइस्चराइजर लगाएं. इसके बाद आप आराम से सो सकते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)